Bakan Ersoy açıkladı: İşte Türkiye’nin 2025 turizm karnesi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerini ve yıl sonu bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yılı değerlendiren ve Türkiye'nin 64 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Bakan Ersoy, elde edilen gelir ve gelecek yılın hedeflerine dair net konuştu: "2025’i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık. Turizm geliri 2025’te 65,2 milyar dolar oldu. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri"

Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara değinen Bakan Ersoy, Türkiye’nin bu süreçteki duruşuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla ilerlendiğini vurgulayan Ersoy, küresel dengelerin 24 saat içinde değişebildiği bir ortamda Türkiye'nin kazandığı yetkinliği şu sözlerle ifade etti: "Türkiye artık krizleri yönetme tecrübesi kazandı"

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYE OYNUYOR

Toplantıda Türkiye’nin turizmdeki küresel yükselişi verilere dayandırılarak anlatıldı. Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerini işaret ederek çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Türkiye’nin 2017 yılında en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8’inci sırada olduğunu hatırlatan Ersoy, 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükselindiğini belirtti. Benzer bir başarı tablosu gelir sıralamasında da görüldü; 2017’de 15’inci sırada olan Türkiye, 2024 yılında 7’nci sıraya yerleşti. "Türkiye küresel turizmin en üst liginde" diyen Bakan Ersoy, bu tablonun Türkiye'nin artık küresel bir oyuncu olduğunun en net kanıtı olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri günden beri turizm vizyonunu sadece deniz-kum-güneş üçgeninden çıkardıklarını belirten Ersoy; kültür, inanç, doğa, arkeoloji, sağlık, gastronomi, kongre ve kış turizmi gibi alanlarda çeşitliliğin katlanarak arttığını ifade etti.

Bakanlık, turizmdeki başarısını sadece rakamlarla değil, hayata geçirilen projelerle de perçinledi. "Geleceğe Miras" vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada çok az ülkenin başarabildiği işler olduğunu belirten Ersoy, Türkiye'nin bu alandaki başarısına dikkat çekti.

Tanıtım stratejisinde uygulanan "mini dizi" modelinin etkilerine de değinen Bakan Ersoy, "An Istanbul Story" dizisinin tek bir bölümünün dahi 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını belirterek tanıtım hamlesinin küresel başarısını gözler önüne serdi.

Bakan Ersoy, turizmde yakalanan bu ivmenin arkasında büyük bir emek ve yoğun bir ekip çalışması yattığını vurguladı. Sektör temsilcileri, tur operatörleri, rehberler ve otel çalışanlarına teşekkür eden Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) bu başarıdaki kilit rolüne özel bir parantez açtı.

TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 109'LUK ARTIŞ

Ersoy, yaptığı sunumda turizm gelirlerinin geldiği noktayı detaylandırdı. Bakan Ersoy, "Türkiye’nin turizm geliri 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar oldu. Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 6,8 artış anlamına gelirken 2017 yılına kıyasla artış oranı yüzde 109 olarak gerçekleşti. Turizm geliri 2017'de 31,254 milyar dolardan 2024’te 61,103 milyar dolara, 2025’te ise 65,231 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ AKININDA LİDER RUSYA

Türkiye'nin ziyaretçi sayısındaki artış grafiğini de paylaşan Bakan Ersoy, "Türkiye’yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 2,7, 2017 yılına göre ise yüzde 68 artış olarak kayda geçti. Ziyaretçi sayısı 2017’de 37 milyon 970 binden, 2024'te 62 milyon 270 bine, 2025 yılında ise 63 milyon 941 bine yükseldi. Türkiye’ye 2025 yılında en çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülke ise 6,90 milyon ile Rusya Federasyonu, 6,75 milyon ile Almanya, 4,27 milyon ile Birleşik Krallık oldu" şeklinde konuştu.

HARCAMALARDA 100 DOLAR BARAJI AŞILDI

Turistlerin harcama alışkanlıklarına dair verileri de aktaran Bakan Ersoy, kişi başı gecelik harcamaların yükseldiğine dikkat çekti. Ersoy şu bilgileri verdi: "Kişi başı gecelik ortalama harcama 2025 yılında tüm ziyaretçiler için 100 dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam 2024’te 96,5 dolar, 2017’de de 73,8 dolardı. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 114 dolar, yurt dışı yerleşik vatandaşların kişi başı gecelik harcaması 64,4 dolar, tüm ziyaretçiler ortalaması ise 100 dolar oldu."

Bu kalemde 2017-2025 döneminde artış oranının yabancı ziyaretçilerde yüzde 38, tüm ziyaretçilerde ise yüzde 36 olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca Türkiye’de 2025 yılında turistlerin ortalama kalış süresinin 10,7 gece olduğu açıklandı.

GELECEK YIL İÇİN HEDEF BÜYÜTÜLDÜ

Toplantıda 2025 yılı; toplam gelir, kişi başı harcama ve toplam ziyaretçi sayısı açısından Türkiye turizm tarihinin en yüksek seviyelerinin görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti. Hem ana pazarlarda hem de uzak pazarlarda çift haneli büyüme beklentisinin vurgulandığı konuşmada Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2026 yılı turizm gelirinin 68 milyar dolar seviyesinde beklendiğini söyleyerek "Hem ana pazarlarda hem de uzak pazarlarda çift haneli büyüme beklentisinin vurgulandığı toplantıda, 2025 yılının hem toplam gelir hem kişi başı harcama hem de toplam ziyaretçi sayısı açısından Türkiye turizm tarihinin en yüksek seviyelerinin görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı" dedi.