Bakan Ersoy açıkladı: 'Kazı çalışmalarında dünya lideriyiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan Ersoy, Ağrı'yı Anadolu'nun kapısı ve müstesna bir kültür şehri olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat çalışmalarına verdiği öneme değinen Ersoy, parti teşkilatının sadece fiziksel yapılardan ibaret olmadığını vurguladı.

Bakan Ersoy, teşkilatın önemine dair şu ifadeleri kullandı: "Bu açıdan bizim nazarımızda sizlerin emeği, çabası, her şeyin üzerindedir. Teşkilat dediğimiz yapı; sadece binalardan, tabelalardan ibaret değildir. Teşkilat, milletimizin derdiyle dertlenen, gece gündüz, bayram, tatil demeden kapı kapı dolaşan, davasına sadakatle bağlı olan, fedakarca çalışan kardeşlerimiz demektir. Sizin mahalle mahalle gezerek ortaya koyduğunuz mücadele bizim bu makamlardaki sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır."

TURİZM GELİRLERİNDE TARİHİ YÜKSELİŞ

Türkiye'nin kültür ve turizm alanında tarihi rekorlara imza attığını belirten Bakan Ersoy, ülkenin devrim niteliğindeki adımlarla dünya turizminde ilk akla gelen rotalardan biri haline geldiğini ifade etti. Geçmişte turizm potansiyelinin tam anlamıyla kullanılamadığını, sadece "deniz, kum, güneş" üçlemesine sıkışıldığını hatırlatan Ersoy, mevcut doğal ve kültürel zenginliklerin artık daha etkin değerlendirildiğini kaydetti.

Ersoy, gelir artışına dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye'de turizm dendiğinde, eskiden ne anlaşılıyordu sadece deniz, kum, güneş. Peki bu doğal kaynaklar etkin bir şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Dünyanın en güzel doğasına sahip, yaylalarını bünyesinde barındıran kadim kültürü ile öne çıkan çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Peki bu doğal güzellikler, zenginlikler turizm bağlamında değerlendirebildi mi? Maalesef yine hayır. Bakın, 2002 yılında turizm gelirimiz ne kadardı; 13 milyar dolar. Bugün ise 64 milyar dolardan söz ediyoruz. 5 katı bir yükseliş, bir başarı öyküsü bu. En büyük etken de 2018 yılından itibaren uygulamaya başladığımız yeni turizm stratejimizin başarılı adımlarıdır."

200'E YAKIN ÜLKEDE TANITIM ATAĞI

Elde edilen başarının tesadüf olmadığını ve arka planında ciddi bir irade ile çalışmanın yattığını dile getiren Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde altyapı sorunlarının çözüldüğünü aktardı.

Tanıtım çalışmalarının kapsamına değinen Ersoy, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik. Ülkemizin altyapı sorunlarını bir bir çözdük. Anadolu'nun dört bir yanını yollarla, demir ağlarla ördük, havalimanları ile donattık. Ülkemizin, şehirlerimizin tanıtımına ayrı bir önem verdik. 200'e yakın ülkede Ağrı'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i, Antalya'yı, İstanbul'u tanıttık. Dünyanın en çok takip edilen medya kanallarında ülkemizi ve turizm bölgelerimizi anlattık. Türkiye'de turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik."

KAZI ÇALIŞMALARINDA DÜNYA LİDERİYİZ

Bakan Ersoy, turizmi sadece sahil şeridine değil; tarih, inanç, doğa, sağlık ve gastronomi gibi alanlara da yaydıklarını belirtti. Turizmi 12 aya yayma hedefinin kültür turizmiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Ersoy, ihmal edilen kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu çerçevede uzun yıllar ihmal edilen kültürel mirası ayağa kaldıracak çalışmalar yaptık. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan, fakat geçmiş dönemlerde ihmal edilen kültürel mirası gün yüzüne çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kazı alanında şu anda dünyada bir numarayız."

Yurt dışına kaçırılan eserlerin takibi ve iadesi konusuna da değinen Ersoy, Türkiye'nin tarihine ait izleri sürdüklerini ifade etti. Ersoy sözlerini şöyle tamamladı: "Tarihimize ait yurt dışına kaçırılan binlerce eserin iadesini gerçekleştirdik. İnşallah, hep birlikte el ele vererek, Türkiye Yüzyılı'nda önümüze çıkan engelleri bir bir aşarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizin yıldızını parlatmaya devam edeceğiz. Kültür ve turizm alanında daha fazla üretmeyi sürdüreceğiz. Ağrı'yı daha iyi tanıtıp, anlatıp daha fazla turistin buraya gelmesini sağlayacağız."

Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve çok sayıda partili katılım sağladı.