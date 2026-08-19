Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Bakan Ersoy, Altınkılıç’ı son yolculuğuna uğurlarken, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Ersoy, Birol Altınkılıç’ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inandığını belirterek, “Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.