Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç’ın İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı
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Bakan Ersoy, Altınkılıç’ı son yolculuğuna uğurlarken, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Ersoy, Birol Altınkılıç’ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inandığını belirterek, “Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

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