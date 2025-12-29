Bakan Ersoy duyurdu: 2025’e damga vuran kavram belli oldu: İşte yılın kelimesi

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ortaklığında yürütülen 'yılın kelimesi/kavramı' çalışmasında sonuçlar netleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk oylamasıyla yapılan değerlendirme sonucunda 2025 yılının kelimesinin "dijital vicdan" olduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonucun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” oldu. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. “Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."

5 ADAY KAVRAM HALKIN BEĞENİSİNE SUNULMUŞTU

TDK ve İLAUM iş birliğinde yürütülen süreçte, yılın kavramı olmaya aday 5 farklı seçenek belirlenerek halk oylamasına açılmıştı. Listede 'dijital vicdan'ın yanı sıra 'vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme' kavramları yer aldı.

22 Aralık’ta başlayan oylama süreci, 28 Aralık saat 17.30'da sona erdi ve en çok oyu alan "dijital vicdan" 2025 yılının kelimesi olarak kayıtlara geçti.