Bakan Ersoy duyurdu: Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği

Antalya trafiğini rahatlatması hedeflenen Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Döşemealtı ilçesinde inşa edilen projenin açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan katıldı.

Ulaşım yatırımlarının turizme doğrudan katkı sağladığını belirten Bakan Ersoy, kentteki turizm verilerine değinerek Antalya'da müze ve ören yerlerinde ziyaretçi artışının yüzde 32’yi aştığını ve toplam ziyaretçi sayısının 3 milyon 268 bine ulaştığını bildirdi. Ersoy ayrıca sektör temsilcileri için hazırlanan 60 milyar liralık yeni finansman paketinin devreye alındığını duyurdu.

60 MİLYAR LİRALIK TURİZM DESTEK PAKETİ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile küresel tanıtım faaliyetlerinde dünya liderliği hedefiyle hareket edildiğini belirten Bakan Ersoy, kriz yönetimi süreçlerinde sektöre yönelik hızlı ve doğrudan çözümler üretildiğini aktardı. Turizmde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek finansman imkanını gündeme getiren Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan turizm destek paketinin detaylarını paylaştı.

Bakan Ersoy, finansman paketine ilişkin şu açıklamayı yaptı:“Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kefalet desteğiyle KGF, İGE ve KFK üzerinden kullanılması planlanan 60 milyar lira kredi imkânı içeren bir Turizm Destek Paketi oluşturulmuştur. Bu destekle, turizm işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı, sektörümüzün nakit akışını güçlü tutmayı ve operasyonel verimliliği korumayı hedefliyoruz. Bu paket, turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik atılmış stratejik bir adımdır."

TURİZM GELİRLERİNDE YÜZDE 109 ARTIŞ

Antalya'nın turizm verilerinde rekor üstüne rekor kırdığını ifade eden Ersoy, sektördeki ekonomik büyümenin ivme kazandığını belirtti. Son 8 yıllık dönemin bilançosunu değerlendiren Ersoy, ulaşılan rakamları şu sözlerle dile getirdi:“Türkiye olarak turizmde her yıl bir önceki yılın başarılarını aşmaya, rekorlarla yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. Bakanlık görevini yürüttüğümüz yaklaşık 8 yıllık süreçte turizm gelirlerimizi yüzde 109 oranında artırmayı başardık."

Turizm sektöründe uzun vadeli hedeflere ulaşmak amacıyla çok yönlü bir strateji izlediklerini vurgulayan Ersoy, yürütülen çalışmaların kapsamını özetledi. Pazar ve ürün çeşitliliğinin sağlanmasının temel hedeflerden biri olduğunu kaydeden Ersoy; turizm hareketinin ülke geneline yayılması, sezonun uzatılması ve altyapı yatırımlarının artırılması konularına odaklandıklarını belirtti. Bakan Ersoy, sağlık ve sürdürülebilirlik beklentilerinin karşılanması, tesis ve personel kalitesinin yükseltilmesi ile ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği süreçlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

TURİZMDE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Bakan Ersoy'un paylaştığı istatistiklere göre, Antalya'ya havayolu üzerinden gerçekleşen uluslararası ziyaretçi trafiğinde rekor düzeyde bir hareketlilik yaşanıyor. Kente gelen 17 milyon 123 bin turist, konaklama verilerinde de doğrudan bir sıçrama yarattı. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 bin seviyesindeyken, 2025 yılı itibarıyla bu rakam 29 milyon 710 bin kişiye yükseldi. Turizm hareketliliğine paralel olarak kültürel alanlara olan ilgi de arttı. 2024 yılında 2 milyon 466 bin olan müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2025 yılında yüzde 32’nin üzerinde bir büyüme göstererek 3 milyon 268 bin rakamına ulaştı.

Törende, ulaşım projelerinin kentin turizm potansiyeline katkısına değinen Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ekibine teşekkür ederek Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı’nın Antalya’ya hayırlı olmasını diledi. Açılışı gerçekleştirilen kavşağın, Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile şehir merkezi arasındaki trafiği ve Antalya-Burdur hattındaki araç yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacağı belirtildi. Havaalanı kapasite artışları, şehir içi ve şehirler arası yol yatırımlarının turizmi güçlendirdiğini aktaran Ersoy, geçtiğimiz ekim ayında hizmete giren Kepezüstü ve Sanayi farklı seviyeli kavşaklarını da hatırlatarak altyapı çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Ersoy, ulaşım yatırımlarının uluslararası arenadaki etkisine dair “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 23 yılda gerçekleştirdiği yatırımların Türkiye’nin uluslararası gücüne nasıl etki ettiğini, özellikle çevremizi saran ateş çemberinde nasıl bir güç çarpanına dönüştüğünü herkes görmüştür.” ifadelerini kullandı.

TURİZMİ 12 AYA YAYMA VE ALTERNATİF ROTALAR HEDEFİ

Antalya'da turizmin çok yönlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla doğa, sağlık, gastronomi, spor ve MICE (toplantı, teşvik, kongre ve etkinlik) turizmi alanları aktif hale getirildi. Kültür Yolu Festivali ile kentin kültür ve sanat faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası vitrine taşındığı vurgulandı. Turizm hareketliliğini kıyı şeridinden iç kesimlere yaymak için özel çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ersoy, alternatif turizm rotaları oluşturularak bölgenin cazibesinin artırılacağını, böylece turizmin 12 aya yayılmasının ve yerel kalkınmanın desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Döşemealtı ilçesinde yürütülen arkeolojik çalışmalara da değinen Bakan Ersoy, Karain ve Kızılin mağaraları ile Termessos antik kentindeki kazıların bilimsel hassasiyetle devam ettiğini kaydetti. İnsanlık tarihine ışık tutan bu çok katmanlı alanların "Geleceğe Miras" vizyonu doğrultusunda korunarak gün yüzüne çıkarıldığı ve uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiği açıklandı. Arkeolojik alanların, ziyaretçi deneyimini artıracak şekilde yeniden düzenleneceği belirtildi.

Diğer yandan, turizm hizmet kapasitesine yönelik yatırımlar kapsamında Antalya’da 2020 yılından bu yana 12 adet ücretsiz halk plajı vatandaşların kullanımına sunuldu. Türkiye genelinde 5 yıldız konseptiyle inşa edilen halk plajı sayısının 19’a ulaştığı ve bu sayının 2026 yılı sonuna kadar 23’e çıkarılmasının planlandığı bildirildi.