Bakan Ersoy: “Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, Filistin’in kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak proje önerilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Ersoy: “Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz”
Yayınlanma:

 Ersoy, “Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile videokonferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Türkiye ile Filistin arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Filistin’in zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, “Sayın Hamdan’ın ilettiği ortak proje önerilerini ele alarak kültürel mirasın korunması, restorasyon ve kültür alanındaki iş birliğimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk.” açıklamasında bulundu.

Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Ortak Projeler Ele Alındı

Bakan Ersoy: “Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz” - Resim : 1

Görüşmede, Filistin tarafınca iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar üzerinde duruldu. Kültürel mirasın yaşatılması, restorasyon ve kültür alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşmenin gündemini oluşturdu.

“Filistin’in Kültürel Mirasına Sahip Çıkacağız”

Paylaşımında Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasını da vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihî hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.”

Tarımda 3 kimyasal maddeye tam yasak geldi! Bakanlık takvimi açıkladı: İthalat ve imalat durduruluyorTarımda 3 kimyasal maddeye tam yasak geldi! Bakanlık takvimi açıkladı: İthalat ve imalat durduruluyorYurt
filistin
Günün Manşetleri
TÜİK temmuz ayı rakamlarını duyurdu!
COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom, Türkiye'ye güç katıyor
11 aylık Büşra bebek dosyasında kan donduran itiraf!
Sebze ve meyvede fiyat manipülasyonuna darbe
İstanbul merkezli dev baskında 39 şüpheli yakalandı
İran'dan ABD'ye Hürmüz ve petrol resti!
Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı!
Belediyeye yönelik dev operasyonda sıcak gelişme!
Okul bahçe görevlilerine 2 bin 800 el dedektörü dağıtıldı
Müstehcen içeriklere anında müdahale talimatı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı! Meteoroloji'den 15 Eylül uyarısı!
Altında tansiyon yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında tansiyon yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Akaryakıta dev zam geldi! Motorindeki artış pompaya yansıdı: İşte 15 Eylül il il güncel fiyatlar Akaryakıta dev zam geldi! Motorindeki artış pompaya yansıdı: İşte 15 Eylül il il güncel fiyatlar
9 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?