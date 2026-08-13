Bakan Ersoy: “Trabzon’un turizm potansiyelini daha etkin değerlendireceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga ile beraberindeki heyeti Bakanlık makamında kabul etti. Gerçekleştirilen toplantıda Trabzon turizminin mevcut durumu ele alınırken, şehrin gelecekteki gelişim imkânları detaylıca masaya yatırıldı.

Görüşmenin ana gündem maddelerini; kentin turizm altyapısının geliştirilmesi, Trabzon’un ulusal ve uluslararası tanıtımı ve şehrin sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel değerlerin çok daha güçlü bir şekilde ön plana çıkarılması oluşturdu.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ YILIN TAMAMINA YAYILACAK

Toplantıda, Trabzon’un turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Turizm altyapısının güçlendirilerek yeni destinasyonların sektöre kazandırılması hedeflenirken, ziyaretçi hareketliliğinin sadece belirli sezonlarla sınırlı kalmayıp yılın tamamına yayılması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede kentin mevcut turizm portföyü üzerinden planlamalar yapıldı. Trabzon'un elinde bulundurduğu yayla, doğa, kültür, gastronomi ve kıyı turizmi imkânlarının çeşitlendirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

ÇİN PAZARINDAN TRABZON'A YENİ FIRSATLAR

Bakanlıktaki zirvenin en önemli başlıklarından birini ise uluslararası pazar hedefleri oluşturdu. Çin pazarından Trabzon’a yönelik turist hareketliliğinin artırılması üzerine stratejiler konuşuldu. Şehrin küresel turizm pazarındaki görünürlüğünün güçlendirilmesi ve bölgeye değer katacak alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesi için yürütülecek çalışmalar planlandı.

BAKAN ERSOY'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİSAD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Ersoy, toplantının detaylarına dair paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çavga ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik.

Trabzon’un turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek amacıyla şehrimizin tanıtımını, turizm altyapısının geliştirilmesini, destinasyon çeşitliliğinin artırılmasını ve turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını ele aldık.

Çin pazarından Trabzon’a yönelik turist hareketliliğinin artırılması; şehrimizin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması ile alternatif turizm imkânlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk.

Nazik ziyaretleri ve Trabzon turizmine yönelik katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum.”