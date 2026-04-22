Bakan Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Kültür ve Turizm Bakanlığında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Tarihi ve dini mekanların durumunun masaya yatırıldığı toplantıda, ağırlıklı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı zirvede, devam eden projeler incelenerek gelecekte atılacak adımlar planlandı.

Görüşmenin ana gündem maddelerini Türkiye genelinde sürdürülen cami restorasyon projeleri oluşturdu. Bakan Ersoy ve Başkan Arpaguş, tamamlanan projelerin güncel durumunu incelerken, inşa ve restorasyon süreci devam eden camiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'nde uygulanan çalışmalar ve hac organizasyonuna dair planlamalar detaylı bir şekilde konuşuldu.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise deprem bölgesindeki ihya faaliyetleri oldu. Afet bölgesinde hasar gören tarihi ve dini yapıların yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların mevcut durumu incelendi. Bu kritik sürecin kararlılıkla sürdürülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

BAKAN ERSOY'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki kurum arasındaki iş birliğinin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü cami restorasyonları, Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki çalışmalar, hac organizasyonuna ilişkin başlıklar, restorasyonu süren ve tamamlanan camiler ile deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihya çalışmalarını değerlendirdik. Tarihî mirasımızın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kurumlarımız arasındaki iş birliğini kararlılıkla sürdürüyoruz.”