Bakan Ersoy ve Doğukan Manço AKM'de görüştü: Gündem Barış Manço'nun mirası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) kabul etti. İkili arasında gerçekleşen görüşmede, Türk müziğinin efsanevi isminin kültürel hafızadaki yeri, sanatsal mirası ve bu birikimin korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

MODA'DAKİ MÜZE-EVİN DURUMU MASAYA YATIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Barış Manço'nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu birikimlerin ve kültürel etkisinin gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliği üzerinde duruldu. Görüşmenin en önemli başlıklarından birini ise usta sanatçının yaşamına ve üretimine uzun yıllar ev sahipliği yapan Moda'daki müze-ev oluşturdu. Taraflar, binanın mevcut durumu, ihtiyaçları ve korunması adına atılabilecek adımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu

Buluşmanın ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirme yapan Bakan Ersoy, Doğukan Manço'nun ziyaretine dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yapan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço'nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Doğukan Manço ile bir araya geldik. Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu vesileyle, merhum Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyor, Doğukan Manço'ya nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."