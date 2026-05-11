Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi’nde ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i ağırlayarak Cumhuriyet tarihimizin derin izlerini taşıyan bu tarihi yapıda bir araya geldi.



Milli Hafızanın Kalbinde Tarihi Yolculuk

Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy, uzun yıllar millet iradesinin tecelligahı olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına tanıklık eden tarihi meclis binasını Yargıtay Başkanı Kerkez’e gezdirdi. Cumhuriyet dönemine ait paha biçilemez belgeler, fotoğraflar ve kişisel eşyaların sergilendiği müze salonları, ziyaretin ana odağını oluşturdu.

Görüşmede yalnızca tarihi bir tur yapılmadı; aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının hayati önemi üzerine fikir teatisinde bulunuldu. Bakan Ersoy ve Başkan Kerkez, müzedeki koruma çalışmaları ve sergileme teknikleri hakkında uzmanlardan detaylı bilgi alarak milli hafızanın yaşatılmasına dair değerlendirmeler yaptı.



Ortak Değerler ve Kardeşlik Vurgusu

Bakan Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, II. TBMM binasının milletin ortak hafızasındaki yerini hatırlattı. Paylaşımında, tarihimize tanıklık eden bu özel mekanda gerçekleşen ziyaretin ortak değerler üzerine kurulu olduğunu belirterek Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e nazik ziyareti için teşekkürlerini sundu.