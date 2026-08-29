Bakan Ersoy’a yönelik iftira mahkemeden döndü! CHP’li vekil Salıcı 5 kuruş tazminata mahkum edildi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Antalya Kundu'da bulunan bir turizm arazisi üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik iddialarda bulunmuş, bu iddialar yargıya taşınmıştı. Bakan Ersoy'un söz konusu iddialar üzerine açtığı sembolik 5 kuruşluk manevi tazminat davası ise sonuçlandı. Mahkeme, Salıcı'nın Ersoy'a 5 kuruş manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

TARTIŞMA MART 2025'TEKİ PAYLAŞIMLA BAŞLADI

Süreç, Salıcı'nın 16 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla başlamıştı. Salıcı bu paylaşımda, Antalya Kundu'daki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakan Ersoy'a tahsis edildiğini ve ÇED raporuyla ilgili gerekliliklerin atlandığını iddia etmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu iddiaları belgeler üzerinden yalanladı. Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu arazi, Ersoy'un bakanlık görevine gelmesinden 21 yıl önce, 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edilmişti. Bakanlık ayrıca, ETS'nin sürece yeni bir kamu tahsisiyle değil, tahsis hakkı zaten mevcut olan şirketin hisselerini satın alarak dahil olduğunu da belirtti.

SALICI'NIN AVUKATI SAVUNMADA GERİ ADIM ATTI

İddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren Bakan Ersoy, Salıcı hakkında sembolik nitelikte 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Davada Salıcı'yı temsil eden avukat ise savunmasında geri adım atarak paylaşımı "eleştiri" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim eleştiri sınırlarında bir paylaşım yapmıştır. Davanın reddini talep ediyoruz."

Mahkeme davanın reddi yönündeki talebi kabul etmedi ve Salıcı'yı, 5 kuruş manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Bakan Ersoy'a ödemeye mahkûm etti. Mart 2025'te bir sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışma, böylece Bakan Ersoy'un açtığı sembolik davanın onun lehine sonuçlanmasıyla noktalandı.