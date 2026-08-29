Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ersoy mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle andı.

Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"19 MAYIS 1919'DA BAŞLAYAN DİRENİŞ 30 AĞUSTOS'TA ZAFERLE TAÇLANDI"

Bakan Ersoy mesajında şu ifadeleri kullandı: "İşgal ve parça parça pay edilmekte olan vatan toprağı, her bir bölgesinde bu aziz milletin fertleri tarafından, vatana ve bayrağa kan ve can borcunu tereddütsüz ödeme kararlılığıyla savunulmaya başlanmıştı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmakla bu asil direnişi millî bir irade altında toplayacak, yek vücut bir Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaktı. 'Ya İstiklal! Ya Ölüm!' iradesinin kenetlediği bu aziz millet, imkânsız denilen mücadelesini 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandıracak; ardından Gazi'nin, 'Ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir… İleri' emriyle aziz vatan toprağını postallarıyla kirletenlerin son güruhu da Adalar Denizi'nin serin sularında çırpınır halde geldikleri yere gönderilecekti."

"İSTİKBAL MEŞALESİ ŞU ANDA BİZLER TARAFINDAN TAŞINIYOR"

Bakan, mesajının devamında şunları kaydetti: "104 yıl önce fiilî işgal bertaraf edilmiş, istiklâl kazanılmıştır. İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimî bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni idrak ederken bilinmelidir ki bugün ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her bir proje ve vücuda getirdiğimiz her bir eserin arkasında 104 yıl önce ateşlenen istikbal meşalesinin şu anda bizler tarafından taşındığının bilinci vardır. Dünya döndükçe bu bilinç ve bu meşale nesillerimizle geleceğe yol alacak, mücadelenin hiçbir şekil ve safhasından ödün vermeksizin istiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır.

Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını; millî ve manevi varlığımız, vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız yolunda canından geçmiş aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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