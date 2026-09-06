Bakan Ersoy’dan Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Ersoy’dan Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa’nın en büyüğü TÜRKİYE!” ifadelerini kullanarak Filenin Sultanları’nın elde ettiği tarihi başarıdan duyduğu gururu dile getirdi.

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Finalde İtalya’yı mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu!

Ay-yıldızlı formayla çıktıkları bu büyük yolculuğu İstanbul’da, kendi evimizde kupayla taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.

Sinan Erdem Spor Salonu’nu dolduran ve maç boyunca millilerimize büyük bir coşkuyla destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Bayrağımızı Avrupa’nın zirvesinde dalgalandıran Filenin Sultanları tarihimize bir büyük başarı daha armağan etti.

Bu zafer, bu gurur hepimizin!

Tebrikler Filenin Sultanları!”

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