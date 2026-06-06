Bakan Ersoy'dan çifte büyük sürpriz! Gençlerin en mutlu gününde nikah şahidi oldu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki temasları kapsamında AK Parti’ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi. Bakan Ersoy’un gerçekleştirdiği bu önemli ziyaretlerde AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ile Mustafa Köse de hazır bulundu.

Serik Belediyesi ziyaret programı esnasında belediye binasında gerçekleştirilen bir nikâh merasimine katılan Bakan Ersoy, Güngör ve Derman ailelerinin büyük mutluluğuna ortak oldu. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un kıydığı nikâhta Atiye Güngör ile Salim Derman çifti hayatlarını birleştirirken, Bakan Ersoy da çiftin nikâh şahidi oldu. Genç çifti tebrik ederek kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulunan Ersoy, nikâh merasiminin ardından çift ve aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Evlilik cüzdanının takdim edildiği törenin sonrasında ise Bakan Ersoy, yeni evli çift ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

SERİK'TE ÇEVRE VE ALTYAPI YATIRIMLARI MASAYA YATIRILDI

Ziyaretlerin resmi ve teknik bölümünde ise belediye başkanları, ilçelerde yürütülen çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında Bakan Ersoy’a detaylı bilgiler verdi. Görüşmeler boyunca bölgelerde devam eden projeler ile gelecekte planlanan yatırımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Serik ziyaretinde ilçenin çevre ve altyapı ihtiyaçları en önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Yapılan değerlendirmelerde, Acısu Deresi'nde yürütülmesi planlanan dere ıslahı ve çevre düzenleme çalışmaları masaya yatırılırken, bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına yönelik atılacak adımlar detaylandırıldı. Ayrıca dere üzerindeki köprülerin, ilgili mevzuat ve imar planları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin süreçler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Serik ve Belek bölgesinin hızla artan turizm kapasitesine paralel olarak sürdürülen atıksu altyapı yatırımları da geniş yer buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin, bölgenin altyapı ihtiyacına son derece önemli bir katkı sağladığı ifade edildi. Bölgedeki yoğun turizm hareketliliği ve nüfus artışı göz önünde bulundurularak, tesis kapasitesinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi. Bu doğrultuda, Bakanlık ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, tesis alanına yeni üniteler kazandırılması, ilave atıksu hatları ve terfi merkezlerinin yapımı için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Hayata geçirilecek yeni yatırımlarla birlikte Serik ve Belek bölgesinin altyapısının çok daha güçlü hale getirilmesi ve sürdürülebilir turizm hedeflerinin sonuna kadar desteklenmesi amaçlanıyor.

"İLÇELERİMİZE DAHA FAZLA ESER KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Ersoy, gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı genel değerlendirmede, AK Parti'nin hizmet odaklı siyaset anlayışıyla Türkiye'nin her köşesinde eser üretmeye devam ettiğini vurguladı. Yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iş birliğinin vatandaşa daha hızlı ve etkili bir hizmet olarak yansıyacağını ifade eden Ersoy, izleyecekleri yol haritasını şu sözlerle aktardı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehirlerimizi daha güçlü hale getirmek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hizmetleri daha hızlı hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde hareket ederek ilçelerimize daha fazla eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz.”

Turizm merkezlerinin elde ettiği başarının yalnızca konaklama kapasitesine bağlı olmadığını belirten Ersoy; güçlü altyapının, temiz çevrenin ve planlı şehirleşmenin bu başarının ayrılmaz birer parçası olduğunu kaydetti. Bölgenin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Serik'in yalnızca Antalya ölçeğinde değil, tüm Türkiye çapında en önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını belirten Bakan Ersoy, ilçedeki kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik projelere hız verileceğini aktardı. Geçmişten bugüne bölgenin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak için yürütülen çalışmalara değinen Ersoy, “Aspendos ve Sillyon’da yürüttüğümüz çalışmalarla yalnızca tarihi mirasımızı korumuyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizme katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz kültürel değerleri gelecek nesillere aktarırken ilçemizin ekonomik gücünü de artırmaktır.” dedi.

AKSU'NUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ PROJELER MASADA

Serik'in ardından Aksu ilçesine geçen Bakan Ersoy'un gündeminde bu kez bölgenin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek adımlar vardı. Toplantılarda, Aksu sakinlerinin uzun yıllardır beklediği ve eksikliği hissedilen kültür merkezi ile düğün salonu projesindeki son durum değerlendirildi. Vatandaşların sosyal yaşamına doğrudan etki edecek bu yatırımların bir an önce tamamlanması üzerinde duruldu.

Aksu sınırlarındaki Perge Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazı ve çevre düzenleme çalışmaları da görüşmelerin ana başlıkları arasında yer aldı. Antik kentin sahip olduğu potansiyelin bölgenin kültür turizmini geliştirecek şekilde nasıl planlanacağı detaylandırıldı. Kültürel altyapı yatırımlarında Bakanlık olarak aktif rol aldıklarını belirten Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya’mızın her ilçesinde kültürel altyapıyı güçlendirecek projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Aksu’nun sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri daha görünür hale getirerek ilçemize yeni kazanımlar sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

BÖLGE ULAŞIMINI RAHATLATACAK OTOYOL HAMLESİ

Aksu ve Serik ilçelerinde gerçekleştirilen her iki ziyaretin de ortak gündem maddesini Antalya'nın doğu aksındaki ulaşım yatırımları oluşturdu. Bölgenin trafik yükünü hafifletmesi ve ulaşım ağını güçlendirmesi planlanan Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin, ilçelerin ekonomik ve turistik gelişimine yapacağı stratejik katkı vurgulandı. Bakan Ersoy, ulaşım altyapısında atılacak bu adımların turizm sektöründeki rekabet gücünü doğrudan artıracağını belirterek, Antalya'nın dünya turizmindeki konumunu daha da sağlamlaştıracak bu yatırımların kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

Yoğun geçen programlarda belediye başkanları da söz alarak ilçelerindeki vatandaşların beklentilerini ve öncelikli çözüm bekleyen sorunları aktardı. İletilen tüm talepler detaylı bir şekilde değerlendirilirken, atılacak adımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Programlarının sonunda genel bir değerlendirme yapan Bakan Ersoy, Aksu ve Serik ilçelerinin Antalya'nın topyekûn gelişiminde son derece kritik bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Ersoy, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak projelendirilen tüm yatırımların, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki sıkı iş birliği sayesinde sırasıyla hayata geçirilmeye devam edeceğini belirtti.