Bakan Ersoy'dan dijital çağ uyarısı: “Dijital dünya kültürel yozlaşmayı beraberinde getiriyor''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) düzenlenen “2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican Tanıtım Töreni”ne katılarak Türk dünyasının ortak değerleri ve dijitalleşmenin kültürel hafıza üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tören; TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Andican Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzayev’in ev sahipliğinde yapıldı. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da katılım sağladı. Programda konuşan Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak değerler etrafında güçlenen birlik anlayışına dikkat çekti.

DİJİTAL DÜNYA VE SOSYAL MEDYA TEHDİDİ

Türk dünyasının birlik ve kültürel hafızasını koruma sorumluluğuna işaret eden Ersoy, bu sürecin günümüzde farklı araçlarla devam ettiğini vurguladı. Dijitalleşmenin toplumlar ve kültürler üzerindeki etkilerini değerlendiren Ersoy,“Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün popüler kültür adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dâhil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Teknolojik dönüşümün getirdiği riskler karşısında alınması gereken önlemlere ve nesiller arası aktarımın önemine değinen Bakan Ersoy, “Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmelerini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz.” dedi.

KÜLTÜREL ZİNCİR ASTANA'DAN ANDİCAN'A UZANIYOR

Konuşmasında TÜRKSOY’un üstlendiği misyona da geniş yer ayıran Ersoy, kurumun Türk dünyasının ortak kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir görev yürüttüğünü belirtti. Türk Dünyası Kültür Başkenti programının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, söz konusu programın 14 yıldır kültürel ve sanatsal etkileşimi güçlendirerek uluslararası görünürlüğü artırdığını söyledi.

Astana ile başlayan bu sürecin bugüne kadar 13 farklı şehirde devam ettiğini belirten Ersoy, kültürel zincirin yeni halkasının Andican ile sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin Türk dünyası ile stratejik iş birliğini geliştirmeye yönelik vizyonunu paylaşan Bakan Ersoy, Andican'ın ilim, sanat ve devlet geleneği açısından güçlü geçmişine vurgu yaptı.

TÜRK DÜNYASININ FİKRİ UYANIŞINA YÖN VEREN İSİMLER YETİŞTİRDİ

Şehrin Türk ve dünya tarihindeki yerine değinen Ersoy, büyük devlet adamı ve düşünür Zahirüddin Muhammed Babür’ün Andican doğumlu olduğunu hatırlattı. Şehrin, Türk dünyasının fikri uyanışına yön veren önemli isimler yetiştirdiğini aktaran Ersoy, bu kapsamda yine Andican doğumlu olan büyük şair ve düşünür Abdülhamid Süleymanoğlu’nun (Çolpan) Türk dünyasına katkılarını anımsattı. Ersoy, Çolpan'ın birlik ve ortak dil bilinci üzerine inşa ettiği fikirlerin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu dile getirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in liderliğinde yürütülen reform sürecine işaret eden Bakan Ersoy, Andican’da tarihi miras ile modern kalkınma adımlarının eş zamanlı ilerlediğini kaydetti. Türkiye’nin Türk dünyasıyla bütünleşme hedefini stratejik bir öncelik olarak belirlediğini vurgulayan Ersoy, bu doğrultuda atılan adımların desteklenmeye devam edeceğini bildirdi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Ersoy, şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu hedefe hizmet edecek politikaları kararlılıkla yürütüyor, bu yolda kardeşlerimizin attığı her adımı da destekliyoruz. Andican’ın bu önemli sürecine de aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz. Şüphe yoktur ki ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek vizyonu bizleri daha güçlü bir birlikteliğe taşımaktadır."

PROGRAM GÖSTERİLERLE SONA ERDİ

Andican’da 2026 yılı boyunca hayata geçirilecek faaliyetlerin hayırlı olması temennisini ileten Ersoy, TÜRKSOY’un yürüttüğü çalışmaları tebrik ederek konuşmasını noktaladı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından program; tanıtım filminin gösterimi, sergi ziyareti ve Andican yöresine ait müzik ile sahne performanslarının sergilenmesiyle sona erdi.