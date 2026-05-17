Bakan Ersoy'dan tatilcilere müjde: 3 yeni ilde 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı açılıyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yüksek konforlu ücretsiz halk plajı projesinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu ve "beş yıldızlı otel konforu" sunan projenin 2026 yılı durakları Bitlis, Sinop ve Samsun olacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm bölgelerinde vatandaşların ücretsiz ve konforlu şekilde denize ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen halk plajı projesini genişletiyor.

Bodrum, Marmaris, Antalya, Belek, Kemer ve Side gibi yoğun turist trafiğinin yaşandığı bölgelerde uygulanan ücretsiz halk plajları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tamamen ücretsiz giriş imkanı sunan plajlar, sunduğu hizmet standardıyla dikkat çekiyor.

3 YENİ NOKTA DAHA HİZMETE GİRECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılı kapsamında üç yeni halk plajının daha hizmete alınacağını açıkladı.

Ersoy, Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te yeni halk plajlarının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni yatırımlarla birlikte Türkiye genelindeki ücretsiz halk plajı sayısı 23’e yükselecek.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Halk plajı projelerimizi biliyorsunuz. Ücretsiz halk plajı uygulamasını özellikle turizm hareketinin yoğun olduğu bölgelerde hayata geçiriyoruz. Bodrum, Marmaris, Antalya, Belek, Kemer ve Side gibi yüksek turist trafiğinin yaşandığı noktaları tercih ediyoruz. Özellikle mavi bayraklı, en çok talep gören ve erişimi güçlü alanları seçiyoruz.

Bu plajları beş yıldız otel konforunda tasarladık. Hem ücretsiz giriş imkanı sunuyoruz hem de üst düzey bir hizmet standardı sağlıyoruz. Halk plajlarımız yoğun bir talep görüyor. Bu doğrultuda her yıl sayısını artırarak daha fazla noktada vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz.

2026 yılı itibarıyla ücretsiz girişli halk plajı projelerimizi daha da genişletiyoruz. Bu kapsamda Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te yeni halk plajlarımızın çalışmaları devam ediyor. Türkiye genelinde 20 noktada hizmet veren halk plajı sayımızı, 2026 itibarıyla 23'e çıkarıyoruz.

