Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Türk çayının içinde pestisit olmadığını görüyoruz. Bu anlamda Rize çayının, Türk çayının tercih edilmesini bir hekim olarak özellikle tavsiye ediyorum." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Türk çayının içinde pestisit olmadığını görüyoruz. Bu anlamda Rize çayının, Türk çayının tercih edilmesini bir hekim olarak özellikle tavsiye ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret eden Fakıbaba, yeşil ve siyah çayın işlenme aşamalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çayın stratejik bir ürün olduğunu belirtti. "Türk halkı ekmek yemeyebilir ama mutlaka ve mutlaka çay içecektir." ifadesini kullanan Fakıbaba, "Kahvaltıda ekmeğin yanında peynir ve mutlaka çay olması gerekir. Urfa'daysanız isot olması lazım ama bütün Türkiye'ye baktığınızda mutlaka ekmek, peynir ve yanında çay vardır." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, gezdiği tesisin hijyen ve kalite açısından mükemmel olduğunu, ülkede bu denli büyük tesisler bulunması dolayısıyla gurur duyduğunu söyledi.



"Türkiye'de ÇAYKUR'un çayı kullanılmalı"

"Türkiye'de ÇAYKUR'un çayı kullanılmalı." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Türk çayının içinde pestisit olmadığını görüyoruz. Esasında bizim çayımız organik çay. Haşere olmadan ürünü topluyoruz. Diğer ülkelerde ise haşere oluyor ve ilaç kullanılıyor. Kimyasal ilaç kullanıyorlar. Bu anlamda Rize çayının, Türk çayının tercih edilmesini bir hekim olarak özellikle tavsiye ediyorum."

Çay üretiminde organik tarıma geçiş bakımından bir duraklama yaşanmasının mümkün olmadığını dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Sadece çayda değil, bütün ürünlerde organiğe geçiş var. Organik geçişte belki bazı şeyler oldu. Çayda ve diğer ürünlerde bütün dünya organiğe giderken bizim organikte duraklama diye bir şeyimizin olması mümkün değil. Bu yavaş yavaş zamanla oluşacak, peyderpey sürecek bir şey. Yoksa 830 bin dekar alanımız var çayla ilgili olarak. 830 bin dekarın bir anda olması mümkün değil ama tahmin ederim ki şu anda 40 bin dekar fiilen organik var. Gittikçe hızlanarak artacaktır. Organik çayımız bütün dünyada marka olarak değerini bulacaktır."

Fakıbaba, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte merkeze bağlı Camidağı köyüne gelerek, dün babaları vefat eden ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile AK Parti Rize İl Başkan Yardımcısı İshak Alim'e taziye ziyaretinde bulundu.

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