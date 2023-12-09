Bakan Fidan, Blinken İle ABD'de Görüştü!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleri Washington'da bir araya geldi.

Görüşme kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da kritik görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı.

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Fidan ile Washington'da bir araya geldiğini belirterek "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğine kabulü konusundaki ısrarını sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Fidan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." dedi.