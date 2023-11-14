Bakan Fidan BM Yöneticisi Tor Wennesland İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bu akşam telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, “Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli” dediği belirtildi.



Yaşanan insani zor şartların kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.