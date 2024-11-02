Bakan Fidan, Cibutili mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak üzere Cibuti'de bulunuyor. Bu, Fidan'ın resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği Cibuti'deki ilk ziyareti.
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Cibuti'de düzenlenen konferansa, 14 Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanları da iştirak ediyor. Bakan Fidan, konferans süresince çeşitli ikili görüşmeler de yapıyor.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Hakan Fidan'ın Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldiği bildirildi.