Bakan Fidan, Cibutili mevkidaşı ile görüştü

Cibuti'de düzenlenen konferansa, 14 Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanları da iştirak ediyor. Bakan Fidan, konferans süresince çeşitli ikili görüşmeler de yapıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Hakan Fidan'ın Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldiği bildirildi.