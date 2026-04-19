Bakan Fidan: İsrail’in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur

Antalya Diplomasi Forumu’nun 5. yılındaki oturumlar, geniş çaplı bir uluslararası katılıma sahne oldu. Bakan Fidan’ın paylaştığı verilere göre; 150 ülkeden 23 devlet ve hükümet başkanı, 50 bakan ve 66 uluslararası kuruluşu temsilen toplam 6 bin 400 katılımcı forumda yer aldı. Toplam 52 oturumda küresel krizlerin muhasebesi yapılırken, "Filistin İçin Tek Yürek" başlıklı oturum, insani krizlerin çözümüne yönelik en kritik buluşmalardan biri olarak kaydedildi.

GAZZE BARIŞ PLANI VE İSRAİL’İN YAYILMACILIK POLİTİKASI

Bakan Fidan, altı Müslüman ülkenin katılımıyla olgunlaştırılan Gazze Barış Planı’nın uygulama safhasına geçildiğini ve "Barış Kurulu" gibi mekanizmaların yapılandırıldığını belirtti. İsrail’in stratejik hedeflerine dair teknik bir analiz sunan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in asli niyetinin Gazze'yi insanları öldürerek ya sürerek insansızlaştırma politikasını herkes biliyor. İsrail'in yayılmacılığı sorunu sadece bölgede değil artık dünyanın bir güvenlik sorunu haline gelmiştir."

BÖLGESEL İTTİFAKLAR

Doğu Akdeniz’deki askeri yapılanmaları yakından takip ettiklerini bildiren Fidan, İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile kurduğu iş birliğine dikkat çekti. Bu oluşumu "İslam karşıtı bir ittifak" olarak niteleyen Fidan, Türkiye’nin savunma kapasitesinin tam olduğunu ancak bu tür somut askeri yapılanmaların görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelerin ve uygulamaların Ankara tarafından anlık olarak izlendiği kaydedildi.

ABD-İRAN DİYALOĞU VE LÜBNAN’IN DURUMU

Türkiye’nin, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ve mevcut ateşkesin uzatılması yönündeki diplomasi trafiğini sürdürdüğü ifade edildi. Müzakerelerin devam etmesinin enerji güvenliği ve küresel bütçeler üzerindeki baskıyı azaltacağını belirten Fidan, Lübnan’ın İsrail işgali tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu sözlerine ekledi.