Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da yapılan müzakareler ele alındı.