Bakan Fidan'dan ABD'ye Mesaj! Çifte Standart Uyguladıklarını Söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Merkezli El Cezire Kanalına İsrail-Hamas çatışmasını ve Gazze’deki son durumu değerlendirdi.

Fidan, ABD’nin İsrail’in saldırılarına destek vererek çifte standart uyguladığını ve dünyayı krize sürüklediğini söyledi.

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la açıkça konuştum, kalıcı ateşkes istedik ve yerinden etme politikasını reddettik. İsrail'e mutlak destek ve kalıcı ateşkesi reddetme konusunda Washington'la aynı fikirde değiliz. Katliam ve bombalamalar sürerken Amerika'nın İsrail'e desteği devam ederse, bu küresel bir kriz yaratacaktır. İki devleti çözüm olmadan Gazze'yi kim yönetecek sorusu tartışılmamalı. Gazze'nin yönetme problemi yok, Gazze'nin problemi işgal altında olması.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki kuşatmasını kırmak için diplomatik yollara başvurduklarını kaydederek, "Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var" ifadelerini kullandı.