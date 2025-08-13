Bakan Fidan'dan açıklama: "YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de YPG'nin kurnazlıklarına göz yummayacaklarını belirterek, "Tolere etmekte zorlandığımız gelişmeler var. Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, Suriye’de yeni bir döneme girildiğini ancak bazı aktörlerin bu süreci sabote etmeye çalıştığını ifade ederek, “Süveyda’daki olayların arkasındaki en büyük aktörlerden biri İsrail. İsrail bölgeye yayılma çabasında” dedi.

"YPG'NİN OYUNLARINI GÖRÜYORUZ"

Suriye’nin tüm halkların, inançların ve kültürlerin bir arada yaşayabildiği istikrarlı bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Fidan, bu yönde telkinlerini sürdüklerini söyledi. SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymadığını belirten Fidan, “YPG, Suriye’de oyunbozanlık yapıyor, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. Zaman kazanmaya çalışıyorlar ancak bekledikleri olmayacak. YPG’nin kurnazlıklarını görmüyor değiliz. Artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, görmediğimizi zannetmesinler” ifadelerini kullandı.

YPG’ye açık çağrıda bulunan Fidan, “Dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkmaları gerekiyor. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin karşılanmadığı bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok” diye konuştu.

