Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında bölgedeki gerilime dair çarpıcı mesajlar verdi. SDG konusundaki kararlılığın altını çizen Fidan, İran ve ABD arasındaki tırmanan gerilim hakkında ise Ankara’nın tavrını ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgesel güvenlikten terörle mücadeleye kadar kritik başlıklara değinen Fidan, Suriye'deki duruma işaret ederek, "SDG sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu konuda kararlı politikamız sürecek" ifadelerini kullandı.

KOMŞUDAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

İran'ın uzun yıllardır çeşitli baskılara maruz kaldığını hatırlatan Bakan Fidan, Türkiye'nin komşu ve dost bir ülke olarak görüşlerini açıkça paylaştığını belirtti. İran'da yaşanacak her türlü gelişmenin Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Fidan, bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiklerini kaydetti.

Ankara'nın önceliğinin güç kullanımının önüne geçilmesi olduğunu belirten Fidan, istikrarsızlığın tüm bölgeye yayılmasının yaratacağı ağır sonuçlardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu. Geçmiş süreçlere atıfta bulunan Dışişleri Bakanı, 12 gün savaşlarında önce İsrail'in sonra ABD'nin saldırılarıyla karşı karşıya kalındığını anımsatarak, bu çatışma ortamının yeniden gündeme gelmesinden memnun olmadıklarını dile getirdi.

DİPLOMASİ VE DİYALOG ÇAĞRISI

Mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, ABD ve İran arasındaki gerilimin son bulması temennisinde bulundu. Türkiye'nin diplomatik süreçlerdeki rolüne değinen Bakan Fidan, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Gerek arabulucular gerekirse direkt temaslarla bu konuyu çözmelerini umuyoruz."

