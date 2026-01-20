Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: '18 Ocak mutabakatını destekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki süreçten ABD ile yürütülen diplomatik temaslara kadar pek çok başlığa değinen Fidan, önemli mesajlar verdi.

Suriye'nin geleceği ve toprak bütünlüğü konusuna vurgu yapan Bakan Fidan, bölgedeki mutabakatlara Türkiye'nin desteğinin sürdüğünü belirtti. Ancak süreç içinde yaşanan bazı gelişmelerden duydukları rahatsızlığı dile getiren Fidan, şu ifadeleri kullandı: "18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir fakat bu esnada DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz."

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesindeki kararlılığının altını çizen Fidan, sürecin Şam yönetimiyle işbirliği içerisinde devam edeceğini kaydetti. Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman ön saflarda yer almıştır. Suriye yönetimi ile işbirliği içinde bunu ilerletmeye devam edecektir. 10 Mart Mutabakatı'nın nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz."

TRUMP'TAN DAVET GELDİ

Bakan Fidan, konuşmasında diplomatik trafiğe dair detayları da paylaştı. Sabah saatlerinde Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Fidan, Barrack'ın Şam temasları hakkında bilgi verdiğini aktardı: "Bu sabah erken saatlerde Tom Barrack ile görüştük. Kendisi dün Şam'da görüşmelerine dair izlenimlerini verdi. Her iki tarafla da görüştü. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik."

Konuşmasının sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın oluşturmayı planladığı Barış Kurulu'na değinen Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen davet hakkında şu bilgiyi verdi: "ABD Başkanı Trump Barış Kurulu'nda yer almaları için birçok lidere davet gönderdi, Cumhurbaşkanımız da kısa sürede kararını verecektir."