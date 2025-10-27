Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı bakanlıkta kabul etti.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bir araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Göktaş, ziyarette Afyonkarahisar için planlanan çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sn. Burcu Köksal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Şehrimize kazandırmayı hedeflediğimiz projeleri ve devam eden çalışmaları değerlendirdik. Kendisine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

