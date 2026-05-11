Bakan Göktaş, BM Avrupa ve Asya Bakım Forumu'nda konuştu: “Güçlü sosyal devlet aileyi koruyan devlettir”

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa ve Asya Bakım Forumu, "Kapsayıcı, Dayanıklı ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğine Dayalı Ekonomiler İçin Bakım Sistemlerinin Dönüştürülmesi" başlıklı açılış oturumuyla başladı. Oturumda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ortak aklı güçlendirmesi hedeflenen bu forumun, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için uygulanabilir bir yol haritasına katkı sunmasını temenni ettiğini belirtti.

BAKIM HİZMETLERİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR

Bakanlık, Türkiye'nin sosyal hizmet politikalarını toplumun en güçlü yapı taşı olarak kabul edilen aileyi merkeze alarak inşa ediyor. Güçlü bir ailenin, kamunun sunduğu koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler ile ayakta duracağı belirtiliyor. Bakım kavramının ekonomik planlama, istihdam, şehirleşme, eğitim, sosyal politikalar ve toplumsal dayanıklılığın doğrudan merkezinde yer alması gerektiğine işaret eden Göktaş, insanı yaşatan her hizmetin toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade etti. Göktaş, bakım ihtiyacının yaşamın sadece belirli bir dönemine ait geçici bir durum olmadığını şu sözlerle vurguladı: "Bakım, çocuklukta güvenli büyümenin, engellilikte hayata tam katılımın, yaşlılıkta onurlu yaşamın, hastalıkta iyileşmenin ve aile içinde dayanışmanın temel unsurudur."

ÇALIŞAN ANNE VE BABALARA İZİN SÜRESİ MÜJDESİ

2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda kadın kooperatiflerinden mesleki beceri programlarına, sosyal desteklerden aile danışmanlığına kadar birçok alanda kadınların potansiyelini artıracak mekanizmalar güçlendiriliyor. Bakım alanının, kadınların emeği, tecrübesi ve toplumsal hayata kattığı değerle yakından ilişkili olduğunu aktaran Göktaş, kadının güçlenmesinin aileyi ve toplumu doğrudan güçlendirdiğini belirterek "Dünyanın pek çok yerinde kadınlar, aile içinde, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Bu emeğin görünür kılınması, kadınların hayatın her alanında daha güçlü biçimde yer alması açısından büyük önem taşımaktadır. Kadının güçlenmesi, aileyi de toplumu da güçlendiren bir süreçtir. Eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar kadınların imkanlarının artması, aile refahına, çocukların geleceğine ve toplumun üretkenliğine doğrudan katkı sağlar. Bu anlayışla Türkiye olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha etkin katılımını destekleyen politikaları kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya konulan yeni istihdam ve bakım politikalarının detaylarını paylaşan Bakan Göktaş, ailelerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek modeller geliştirdiklerini ifade ederek "Bu çerçevede bakım hizmeti modellerini ailelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlendiriyoruz. Yakın zamanda çalışan ebeveynleri destekleyen önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Doğum izin süresini anneler için 16 haftadan 24 haftaya yükselttik. Özel sektörde çalışan babalar için babalık izni süresini de 2 haftaya çıkardık. Bu düzenlemelerle annelerin, babaların ve çocukların birlikte geçirdiği nitelikli zamanı artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanmalarını sağladık." dedi.

SINIRLARI AŞAN KÜRESEL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bakım ihtiyacının yaşam döngüsüne, aile yapısına, çalışma koşullarına ve sosyal çevreye göre zaman içinde değişebileceğini belirten bakanlık, alternatif bakım modelleri üzerindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnsanın hayatına zamanında temas eden, ihtiyacı yerinde tespit eden ve aileyi bütün yönleriyle destekleyen bir sistemin uygulanmasına ağırlık veriliyor. Bakım konusunun yalnızca ulusal sınırlarla kısıtlanamayacağını ve bölgesel faktörlerin dikkate alınması gerektiğini aktaran Göktaş, "Bizim için güçlü sosyal devlet, riskleri önceden gören, aileyi destekleyen, kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelli bireyin önünü açan ve yaşlıya saygın bir hayat sunan devlettir. Bu anlayışla bakım alanında uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Çünkü bakım meselesi, yalnızca ulusal sınırlar içinde ele alınacak bir konu değildir. Bölgesel hareketlilik, göç, yaşlanma, iş gücü açığı ve sosyal koruma ihtiyacı ülkelerimizi ortak çözümler üretmeye davet ediyor. Bugün burada oluşacak görüşlerin, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde bakım politikaları için güçlü bir referans oluşturacağına inanıyorum." dedi.