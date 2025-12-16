Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 yeni çalışma

Çocukların sanal dünyadaki güvenliğini sağlamak ve ebeveynlere rehberlik etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni koruma mekanizması, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen özel bir lansmanla tanıtıldı.

"Dijital Dünyada Çocukları Güçlendirmek Tanıtım Programı"nda kürsüye çıkan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, siber risklere karşı hazırlanan iki kritik hamleyi kamuoyuyla paylaştı.

HEDEF YASAKLAMAK DEĞİL GÜÇLENDİRMEK

Programda yaptığı konuşmada Bakan Göktaş, çocukları internetten tamamen koparmanın çözüm olmadığının altını çizdi. Temel felsefelerinin yasaklamak yerine bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Bizlere düşen görev, çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmak değil. Bu dünyada güçlü, bilinçli ve güvende kılmaktır. Bugün hayata geçirdiğimiz eylem planı ve 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması, işte bu anlayışın somut bir göstergesidir"

Tanıtımı yapılan projelerden ilkinin, çocukların dijital dünyada güçlendirilmesine yönelik hazırlanan "eylem planı" olduğunu belirten Göktaş, internetin sunduğu imkanların yanı sıra teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, istismar ve uygunsuz içerikler gibi ciddi riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Bu tehditlere karşı kamu kurumları, üniversiteler ve STK'larla iş birliği içinde yürütülecek stratejinin detaylarını paylaşan Bakan Göktaş, şöyle konuştu: "Eylem planımız 4 temel başlık üzerine kurulu. Birinci başlık, farkındalık ve bilinçlendirme. Çocukların dijital dünyada neyin risk, neyin fırsat olduğunu bilmesini istiyoruz, aynı şekilde anne, babaların ve eğitimcilerin de çocuklara doğru rehberlik etmesini hedefliyoruz. İkincisi, koruyucu ve önleyici çalışmalar. Çocuklar için güvenli dijital ortamlar oluşturmayı ve zararlı içeriklerin önüne geçmeyi önceliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ekran dışında da sağlıklı ve nitelikli zaman geçirmelerini destekleyen politika ve uygulamaları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üçüncüsü, müdahale ve destek mekanizmaları. Dijital dünyada bir riskle karşılaşan ya da zarar gören çocuklara yönelik danışmanlık ve rehberlik sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dördüncü ve son başlık ise yasal ve kurumsal düzenlemeler. Burada amacımız, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlayacak mevzuatın güçlendirilmesi, kişisel verilerin korunmasıdır. Dijital dünyada çocukları güçlendirmek eylem planımız tüm kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile yürütülecek."

AİLELERİN İMDADINA YETİŞECEK DİJİTAL REHBER

Projenin ikinci ve en somut adımı ise "Çocuklar Güvende" isimli internet sitesi ve mobil uygulaması oldu. Ebeveynlerin sanal dünyada çocuklarını korurken çoğu zaman ne yapacaklarını bilemediklerini belirten Göktaş, "Aileler, çocukları bir riskle karşılaştığında, nasıl hareket edecekleri konusunda her zaman bir desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık" dedi.

Bu platformun aileler, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanları için bir başucu kaynağı olacağını ifade eden Göktaş, platformun içeriğine dair şu bilgileri verdi: "Peki bu site nedir, neden kuruldu ve içinde ne var? Öncelikle şunu söylemek isterim, bu platform, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı onları korumayı amaçlıyor. Aynı zamanda, ailelere, öğretmenlere, rehberlik servislerine ve sosyal hizmet uzmanlarına yol gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Amacımız, dijital dünyada çocukları yalnız bırakmamak ve ebeveynleri bu süreçte doğru bilgiyle desteklemek. Sitenin ve mobil uygulamanın içinde ailelerin dijital cihazlarda ebeveyn denetimini nasıl sağlayabileceğini anlatan açık ve anlaşılır bilgiler yer alıyor. Ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri gibi konular da sade bir dille ele alınıyor."

ZORBALIĞA KARŞI ''BENİMLE PAYLAŞ'' VE ACİL DURUM BUTONU

Sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de özel içeriklerin hazırlandığını belirten Bakan Göktaş, akran zorbalığını tanımaya yönelik videolar ve güvenli internet bilinci aşılayan kitapların sistemde yer aldığını söyledi.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise tehlike anında devreye girecek olan erken uyarı ve müdahale sistemi oldu. "Benimle paylaş" modülü sayesinde çocukların zararlı içerikleri raporlayabileceğini belirten Göktaş, acil durumlarda kullanılabilecek sisteme dair şunları kaydetti: "'Benimle paylaş' alanı sayesinde çocuklarımız, internette karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirerek sürecin aktif bir parçası oluyor."

Bakan Göktaş ayrıca, mobil uygulamanın ulusal bir dijital güvenlik ve destek platformu olduğunu vurgulayarak, çocukların acil bir durumda tek tuşla yardım çağrısında bulunabileceğini, bu bildirimlerin 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 183 hattına ve ilgili birimlere anında yönlendirileceğini aktardı.

OYUN PLATFORMLARINA DÜZENLEME ŞART

Konuşmasında dijital medya ve oyun platformlarına yönelik yasal boşluklara da değinen Göktaş, bu alanlarda düzenleyici ve denetleyici mevzuatların hayata geçirilmesinin zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.