Bakan Göktaş duyurdu: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı, başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik sürdürülen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği programına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Göktaş, bakanlığın 2023 yılında düzenli sosyal yardımlar kapsamına aldığı bu destekle, vatandaşların enerji giderlerine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakan Göktaş, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapması gerektiğini hatırlattı. Programdan faydalanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet etmesi ve ikamet adresinde mesken türü bir doğal gaz aboneliğinin bulunması gerekiyor.

Süreç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yapacağı inceleme sonucunda verilecek hak sahipliği kararı ile netleşiyor.

Göktaş, hak sahiplerinin her ödeme döneminde yeniden başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. Vatandaşlar, ikamet ettikleri haneye ait faturaları ödeme birimlerine ibraz ederek, ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabiliyor.

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değiştiğini belirten Göktaş, şu bilgileri verdi: "2025 yılında geçerli olan destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olacak şekilde ve yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir ödeme yapılacak şekilde uygulanıyor. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2025 yılında toplam 721 bin 7 hak sahibi için 1 milyar 320 milyon lira destek verdik. 2026 yılı ocak dönemi ödemesinde ise 485 bin 552 hak sahibine 288 milyon 547 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiğimiz Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde toplamda 1,6 milyar lira ödeme yapmış olduk"