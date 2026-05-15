Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Ankara'da yapılan yazılı açıklamayla, tam bağımlı vatandaşlar ile ailelerine yönelik ekonomik destek takvimi netleşti. Bakanlık, aile odaklı bakım hizmet modellerinin başında gelen bu yardım kalemini hak sahiplerinin erişimine açtı.

UYGULAMA 2006 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara göre, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının sorumluluğunu üstlenen vatandaşları desteklemek amacıyla kurulan bu sistem 2006 yılından bu yana uygulanıyor. Düzenlemenin temelinde engelli bireylerin öncelikle kendi ailelerinin yanında desteklenmesi hedefi yatıyor.

Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürecin ilerleyişine dair sayısal verileri açıklayan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:"Halihazırda 518 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."