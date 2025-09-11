Bakan Göktaş duyurdu: Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Göktaş, yeni stratejiler hakkında bilgi verdi. Göktaş, "Bu yılın sonunda dördüncü eylem planımızı tamamlayacağız. Şu an çalışmaları devam eden ve 2026-2030 dönemini kapsayacak beşinci eylem planımızla şiddetle mücadele kapasitemizi daha da ileriye taşıyacağız. Yeni eylem planımızı, bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve kazanımları esas alarak şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, kadına yönelik şiddetin toplumsal güvenlik, kalkınma ve halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet, toplumun huzurunu bozan, sosyal ve ekonomik kalkınmayı yavaşlatan ciddi bir sorundur. En önemlisi ise nesillerin güven duygusunu zedeleyen insan hakkı ihlali ve halk sağlığı problemidir." dedi.

ŞİDDETLE MÜCADELEDE YASAL ALTYAPI VE HİZMET AĞI

Bakan Göktaş, son 23 yılda şiddetle mücadelede önemli reformların hayata geçirildiğini belirterek, 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı kanunla güçlü bir yasal çerçeve oluşturulduğunu hatırlattı. Türk Ceza Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle şiddet eylemlerinin daha caydırıcı hale getirildiğini kaydeden Göktaş, ulusal eylem planlarının 81 ilde uygulamaya geçirildiğini söyledi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) sayısının 85’e çıkarıldığını aktaran Bakan, ayrıca 432 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası ve 112 kadın konukevinin hizmet verdiğini ifade etti. Elektronik kelepçe uygulaması, ALO 183 hattı ve KADES mobil uygulamasıyla şiddet mağdurlarının hızlı şekilde korunabildiğini vurgulayan Göktaş, sosyal risk haritalarının da tamamlandığını belirtti.

"EĞİTİM VE SEMİNERLERLE FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede veri temelli politikaların önemine değinen Göktaş, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarını hatırlattı. TÜBİTAK iş birliğiyle kapsamlı araştırmalar yürütüldüğünü açıklayan Göktaş, "Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyor, 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz." dedi.

Üniversitelerde başlatılacak yeni eğitim modülleriyle özellikle genç kadınların “şiddet öncülleri ve dijital şiddet” konusunda bilinçlendirileceğini ifade etti.

BEŞİNCİ EYLEM PLANI İÇİN HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLIYOR

Yeni eylem planının hazırlık sürecine dair ayrıntılar paylaşan Bakan Göktaş, 29 ülkenin uygulamalarının incelendiğini, 437 paydaşın görüşünün alındığını ve 1261 taşra personeliyle anketler yapıldığını açıkladı. Ayrıca 27 odak grup toplantısı düzenlendiğini belirten Bakan, kamuoyu anketinin de kısa süre içinde paylaşılacağını duyurdu.

Hazırlanan planın güçlü bir izleme ve değerlendirme mekanizmasını da içereceğini belirten Göktaş, şeffaf ve etkin bir takip sistemi oluşturulduğunu ifade etti.

Toplantının kapanışında konuşan Göktaş, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ortak iradenin önemine değinerek, "Şunu çok iyi biliyoruz ki hiçbir mekanizma tek başına bu sorunu ortadan kaldıramaz. Gerçek dönüşüm, toplumun her bir ferdinin 'şiddete sıfır tolerans' dediği gün başlayacaktır. İşte bu nedenle mücadelemizi, şiddet ortaya çıkmadan önlemeye odaklıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Bakan Göktaş’a hediye takdim etti. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.