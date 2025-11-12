Bakan Göktaş duyurdu: 'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, komisyondaki milletvekillerine bakanlığın bütçesine ilişkin bir sunum yaptı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğurganlık hızının gerilediğini belirten Göktaş, aile kurumunun ve demografik yapının güçlendirilmesinin artık toplumsal bir öncelik haline geldiğini dile getirdi. Göktaş, "Bu bağlamda 2025 yılında kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. Aile Enstitümüz, aile yapısındaki dönüşümü ve toplumsal eğilimleri analiz eden ve politika üreten çalışmalarına bu yıl başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında, Bakanlığımız koordinesinde yürütülen Nüfus Politikaları Kurulu ile ülkemizin demografik yapısına ilişkin politikaları stratejik bir vizyonla ele alıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, 'aile'yi odağına alması bağlamında bir ilk olan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti. Göktaş, "‘Aile dostu ekosistem' anlayışıyla aileyi koruyan, değerlerini yaşatan, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren ve güçlü bir toplumun temelini ailede gören bir vizyonla çalışıyoruz" diye konuştu.

2025 AİLE YILI'NDA 14 BİN 121 ETKİNLİK

Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı toplumun tüm kesimlerinde büyük bir teveccühle karşılık buldu" ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak yıl boyunca 14 bin 121 etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, aileyi ve nüfus yapısını güçlendirmenin toplumu kapsayan ortak bir hedef haline getirildiğini söyledi. Göktaş, "Kamu kurumları, STK’lar, üniversiteler, iş dünyası ve yerel yönetimler ‘Aile Yılı’na özgü çalışmalar yürüttüler. Aile Yılı’nda önemli politikalar hayata geçirdik" dedi.

"AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİMİZİ 81 İLDE ÜCRETSİZ OLARAK BAŞLATTIK"

2013 yılından bu yana yaşanan 280 afet ve acil durumda 6 milyon vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunduklarını açıklayan Göktaş, "Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay ile birlikte 1,9 milyon kişiye önleyici rehberlik, eğitim ve farkındalık programları düzenledik" bilgisini verdi.

Göktaş, 2025 Aile Yılı’yla birlikte danışmanlık hizmetlerinde ihtisaslaşma dönemini ve çevrimiçi danışmanlık uygulamalarını başlattıklarını kaydetti. "1,5 milyon vatandaşımızın kullandığı ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulamasıyla ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik ediyoruz" diyen Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Modüler Aile Eğitim Programı'yla 5,7 milyon kişiye ulaştıklarını belirtti. Göktaş, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı'yla 2013’ten bugüne 2,4 milyon gencimizin bilinçli ve sağlıklı evlilik yapmalarına destek olduk. Ayrıca aile danışmanlığı hizmetimizi 81 ilde ücretsiz olarak başlattık. Tüm bu çalışmalarla sosyal hizmeti sahada daha etkin ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz" dedi.

"SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ"

Çocukların dijital dünyanın sunduğu imkânlardan güvenle yararlanabilmesi için koruyucu çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Sosyal medya çalışma grubumuzla zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz" dedi. Bakan Göktaş, en dikkat çeken açıklamasını şu sözlerle yaptı: "Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz."

Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturduklarını ifade eden Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ediyoruz" şeklinde konuştu. Göktaş, 81 ilde 46 bin 996 üyeye ulaşan Çocuk Hakları Komiteleriyle çocukların hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirtti. Bakan, "Çocuk katılımı konusunda rol model alınan ülke olarak, 26. Çocuk Forumu’nu önümüzdeki hafta ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları’ temasıyla gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği bir gelecek inşa etmeye kararlıyız" dedi.

"YAŞLI NÜFUS ORANININ ÜLKEMİZDE 2040 YILINDA YÜZDE 16’YI AŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Bakan Göktaş, küresel eğilime benzer şekilde Türkiye’de de nüfusun giderek yaşlandığını ifade etti. "Yaşlı nüfus oranının ülkemizde 2040 yılında yüzde 16’yı aşacağı öngörülüyor" diyen Göktaş, bu demografik dönüşümün yeni politikalar geliştirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını söyleyen Göktaş, "Bu ihtiyaçları anlamak üzere 24 bin 697 kişiyle yaptığımız görüşmelerle 'Yaşlılık Saha Araştırması'nı gerçekleştirdik.

Ayrıca 81 ilimizde çalıştaylar düzenledik" dedi. Göktaş, elde edilen bulguların tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek 2. Yaşlılık Şurası'nda ele alınacağını ve buradan çıkacak sonuçlarla yaşlıların aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacaklarını aktardı.

Son 23 yılda hayata geçirilen politikalarla kadınların her alanda daha etkili bir şekilde yer almasının önünü açtıklarını söyleyen Göktaş, "‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ ile bu kazanımları kalıcı hale getirecek faaliyetler yürütüyoruz" dedi. Göktaş, 8 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle Koordinasyon Kurulları oluşturduklarını ve bu kurullar ile politikaların yerelde daha etkin uygulanmasını sağladıklarını, kurumlar arası iş birliğini artırdıklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Diğer yandan kadınların ekonomide öncü bir güç olmalarını, sürdürülebilir kalkınmanın temel koşulu olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 35,7’ye, kadın istihdam oranını ise yüzde 31,8’e yükselttik. Kamu, sivil toplum ve özel sektörle kurduğumuz iş birlikleriyle kadın girişimciliğini ülkenin dört bir yanında daha da görünür kılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALO 183, KADES, ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI İLE ŞİDDET VAKALARINA MÜDAHALE MEKANİZMALARIMIZI GÜÇLENDİRDİK"

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi merkezde ve yerelde oluşturulan Koordinasyon Kurullarıyla en üst düzeyde sürdürdüklerinin altını çizen Göktaş, Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları arasında kurulan veri entegrasyon sistemleri ile şiddetle mücadelede teknoloji altyapısını sağlamlaştırdıklarını söyledi. Göktaş, "Alo 183, KADES, elektronik kelepçe uygulaması ile şiddet vakalarına müdahale mekanizmalarımızı güçlendirdik" dedi.

"ALO 183 hattımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dâhil edilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Böylece mağdura daha hızlı ulaşıyor, etkin izleme ve takip sürecini gerçekleştiriyoruz" diyen Göktaş, 81 ilde faaliyet gösteren ŞÖNİM sayısını Mersin, İzmir, İstanbul, Antalya ve Ankara’da açtıkları yeni merkezlerle 86’ya çıkardıklarını duyurdu. Göktaş, ayrıca 432 Sosyal Hizmet Merkezi'nde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları kurduklarını ve Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinin şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara hizmet vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği bildirildi.