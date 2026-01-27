Bakan Göktaş: İBB’nin yasal olmayan kreşlerinde başka çocuklarımızın da mağdur edildiği bilinmektedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu belirtilen ruhsatsız bir çocuk etkinlik merkezinde yaşandığı öne sürülen istismar ve şiddet iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, 3 yaşındaki bir çocuğun mağdur edildiğine dair iddiaların hem Bakanlığa hem de yargı makamlarına intikal ettiğini belirtti.

Göktaş, söz konusu olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, İBB’nin yasal olmayan şekilde işletmeye çalıştığı kreşlerde başka çocukların da benzer şekilde mağdur edildiğine dair vakaların bulunduğunu ifade etti. Bu vakaların tamamının Bakanlık ve adli makamlar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

RUHSATSIZ ÇOCUK MERKEZİ

“3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB’ye ait RUHSATSIZ ‘çocuk etkinlik merkezinde’, İSTİSMAR ve ŞİDDETE maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir.

Söz konusu iddialar Bakanlığımıza ve yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB’nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı ‘kreşlerinde’, başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir.

SİYASİ POLEMİKLER KABUL EDİLEMEZ

Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi KABUL EDİLEMEZ!

Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak!

SIFIR TOLERANS ESASTIR

Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez.

Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir.

Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez!

Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.”