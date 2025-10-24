Bakan Göktaş Kayseri'de konuştu: "Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'nin Develi ilçesinde önemli bir temel atma törenine katıldı. Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada hükümetin yaşlılara yönelik politikalarına ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna dair önemli mesajlar verdi.

50 KİŞİLİK YENİ HUZUREVİNİN TEMELİ ATILDI

Bakan Göktaş, Develi ilçesinde inşa edilecek olan Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Tesisin tamamlandığında 50 kişilik bir kapasiteye sahip olacağını belirten Göktaş, bu kuruluşun bölgedeki yaşlılara huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sunacağını ifade etti.

Konuşmasında, huzurevinin yapımını üstlenen hayırsever Turan ve Fatma Aksu çiftine özel olarak teşekkür eden Bakan Göktaş, merkezin Develi ilçesine hayırlı olmasını diledi.

"SADECE BAKIM HİZMETİ SUNMUYORUZ, YAŞAM MERKEZLERİ KAZANDIRIYORUZ"

Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılara yönelik hizmetlerin sadece bakım odaklı olmadığını vurgulayan Göktaş, onların hayata, üretime ve topluma yeniden katılabildikleri yaşam merkezlerinin de kazandırıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda yaşlılarımızın hayatına dokunan her projede şefkati, saygıyı ve vefayı esas alıyoruz. Yaşlılarımızın aileleri ve yakın çevreleriyle yaşamlarını sağlayacak bütüncül bir yaşam alanı benimsiyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak yürüttükleri Ulusal Vefa Programı ile 81 ilde yaşlılara kendi evlerinde destek olduklarına dikkati çeken Göktaş, bu hizmetin Kayseri'deki yansımalarına da değindi. Göktaş, bu program kapsamında Kayseri'de 1640 yaşlıya doğrudan kendi evlerinde destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, evde bakım yardımıyla da ihtiyacı olan vatandaşların ailelerinin yanında bakım görmelerine destek verdiklerini dile getirdi.

"KAYSERİ'DE 7 BİN 225 AİLE BU HİZMETTEN FAYDALANIYOR"

Bakan Göktaş, Kayseri özelindeki rakamları paylaşarak, evde bakım yardımından kentte tam 7 bin 225 ailenin faydalandığını açıkladı. Türkiye genelindeki duruma da değinen Göktaş, ülke çapında 467 kamu ve özel huzurevi bulunduğunu ve bu kurumlarda 29 bin 571 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden yararlandığını kaydetti.

Kayseri'de halihazırda iki huzurevinin hizmet verdiğini belirten Göktaş, Develi'de temeli atılan yeni tesisle birlikte bu sayının artacağını ifade etti. Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah Develi'ye yapılacak 50 kişi kapasiteli yeni huzurevimizle Kayseri'ye kazandırdığımız huzurevi sayımız 3 olacak. Bugün temellerini attığımız bu merkezle yaşlılarımızın bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimlerini de artırıyoruz. Böylece onların yaşam kalitesini artıracak yeni bir dönemi de başlatıyoruz. Bu merkezin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen güçlü sosyal devlet anlayışının yereldeki bir yansıması ve Kayseri'de yeni bir umut kapısı olacağına yürekten inanıyorum. Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdüğü toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz."

VALİ ÇİÇEK VE HAYIRSEVER AKSU'DAN TEŞEKKÜR

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de hayırsever Aksu çiftine kente sağladıkları bu değerli destek için teşekkürlerini sundu.

Hayırsever iş insanı Turan Aksu ise eğitime ve sağlığa her zaman büyük önem verdiğini belirterek, imkanları elverdiği sürece memleketine hayır işlerinde bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Açılış töreninde ayrıca, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte Bakan Göktaş ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak huzurevinin ilk betonu döküldü.