Bakan Göktaş konuştu: Devlet korumasındaki 605 genç için yeni dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne ev sahipliği yaptı.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen törende 605 gencin ataması yapıldı. Törene katılan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasına Yalova'da şehit düşen polislere rahmet dileyerek başladı. Göktaş, kura sonuçlarının gençler için yeni bir başlangıca ve huzurlu bir geleceğe kapı aralamasını temenni etti.

65 BİNİ AŞKIN GENÇ KAMUYA YERLEŞTİ

Devletin şefkati altında büyüyen gençlerin iş hayatına hazırlanma süreçlerine değinen Bakan Göktaş, eğitim ve meslek edindirme çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Gençlerin her aşamada desteklendiğini vurgulayan Göktaş, şunları söyledi: "Evlatlarımızı, eğitim hayatlarını tamamlayıp meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmıyoruz. Onları iş ve meslek danışmanlığı ile çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini yaptık."

Türkiye’nin geleceği için beşeri sermayenin önemine dikkat çeken Göktaş, 22 milyonu aşkın çocuğun güvenli ortamlarda yetişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalıştıklarını belirtti. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklara yönelik güncel verileri şu sözlerle aktardı: "Çocuğun üstün yararını gözeten yaklaşımla koruyucu ve destekleyici hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 14 bin 57 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1395 çocuğa özel bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 2 bin 868 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz."

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı ile 181 bin 966 çocuğun ailesinin yanında desteklendiğini belirten Göktaş, "Çocuklar Güvende Hizmeti" kapsamında ise 329 bin 480 çocuğa ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca "Çocuklar Güvende" internet sitesiyle ailelerin doğru bilgiye erişiminin hızlandırıldığı ifade edildi.

İstihdamın sadece kamu ile sınırlı kalmadığını belirten Göktaş, özel sektör teşviklerine de değindi. İŞKUR işbirliğindeki eğitimlerden 9 bin 536 gencin yararlandığını söyleyen Bakan, "Özel sektörde istihdam edilen gençlerimizin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarını sağladık. Bu kapsamda bugüne kadar 10 bin 505 iş kolunda, 15 bin 165 özel sektör istihdam teşviki verdik" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI OMUZLAYACAK GÜÇ SİZSİNİZ

Ataması yapılan gençlerin hayatında yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere hitaben şu mesajları verdi: "Gideceğiniz kurumlarda, çalışkanlığınızla, nezaketinizle ve sorumluluk duygunuzla çok güzel izler bırakacağınıza inanıyorum. Sizler, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin, en kıymetli fertlerisiniz. Devletimizin size kucak açtığı ilk günden itibaren, hayatınızın her anında yanınızda olmaya gayret ettik. İhtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle işe daha hızlı uyum sağlamanız ve görevlerinizi başarıyla yürütmeniz için sizlere destek olacağız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman, 'evlatlarımız' diyerek sahip çıktığı ülkemizin geleceğini emanet ettiği, yolunu açmak için tüm imkanları seferber ettiği en değerli hazinelerimizsiniz. Ülkemizin güçlü yarınlarını inşa edecek olan sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak güç sizlersiniz. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun. Başarılarınız daim olsun."

Törende devlet korumasında yetişen Fadime Soyat ve Mevlüde Tutak da kürsüye gelerek duygularını paylaştı. Konuşmaların ardından Bakan Göktaş butona basarak kura çekimini gerçekleştirdi. İsimleri ekrana yansıyan bazı gençler gözyaşlarını tutamazken, Göktaş gençlerle sohbet ederek sevinçlerine ortak oldu.

Atama sonuçlarının saat 17.00 itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesi, e-Devlet ve e-Ailem sistemi üzerinden sorgulanabileceği bildirildi.