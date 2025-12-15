Bakan Göktaş o sözleri hatırlattı: "Doğurganlık düşüşü tesadüf değil"

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin demografik geleceğini tehdit eden nüfus sorunuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Doğurganlık oranlarında yaşanan düşüşün bir anda ortaya çıkmadığını belirten Bakan Göktaş, 1966 yılına giderek o dönemin küresel aktörlerinden Rockefeller'ın sözlerini hatırlattı. Göktaş, Rockefeller'ın o tarihte Türkiye için “Türkiye doğum kontrolünde önderlik edebilir” ifadelerini kullandığını belirtti.

2000 YILI İÇİN BELİRLENEN '60 MİLYON' HEDEFİ

Tarihsel sürece dair örneklerini sürdüren Göktaş, 1987 yılına da değindi. Bakan, o dönemde vizyonun “Hedef: 2000 yılında 60 milyonluk bir Türkiye” olarak tanımlandığını aktardı.

Geçmişteki bu yaklaşımların aksine bugün çok daha farklı bir vizyonla hareket ettiklerini dile getiren Göktaş, temel felsefelerini “Gençleri güçlendirelim, nüfusumuzu koruyalım, ülkenin rekabet gücü düşmesin” sözleriyle özetledi.

Bakan Göktaş, ülkenin genç ve dinamik nüfus yapısını korumak adına bu yılı #AileYılı ilan ettiklerini açıkladı. Hükümetin Aile Eylem Planı’nı ortaya koyduğunu belirten Göktaş, önümüzdeki 10 yıllık sürecin de 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak belirlendiğini kaydetti.

Meclis'teki konuşmasını, atılan adımların kararlılıkla sürdürüleceği mesajıyla noktalayan Bakan Göktaş, meselenin sadece söylem üretmek değil, irade ortaya koymak olduğunu vurguladı. Göktaş, bu iradeyi kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirterek, aileyi ve gençliği merkeze alan güçlü bir geleceği adım adım inşa ettiklerini ifade etti.