Bakan Göktaş tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı meclis yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuoyunda merakla beklenen sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuştu.

Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik kısıtlamaları da içeren torba yasa teklifinin bu ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyona sevk edileceğini duyurdu.

PLATFORMLARA "HESAP AÇMAMA" YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Çocuklara yönelik hazırlanan düzenlemenin temel hedefinin sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemek olduğunu belirten Göktaş, önerilen sistemin detaylarını aktardı. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilecek.

Ayrıca çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını engellemek adına etkili filtreleme sistemlerinin kurulması şart koşulacak.

"ÇOCUKLARIMIZ TİCARİ BİR META DEĞİL"

Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasaklamasını örnek gösteren Bakan Göktaş, Türkiye'de bu konuda 1,5 yıldır süren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bizzat çocuklarla görüşüldüğünü vurgulayan Göktaş, şunları söyledi: "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz."

Sosyal medyanın çocuklarda yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarına yol açtığını belirten Göktaş, suç örgütlerinin de bu mecraları bir araç olarak kullandığına dikkat çekti. Düzenlemenin bir "çocuk koruma kalkanı" olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz" dedi.

ZARARLI İÇERİKLERE ANINDA MÜDAHALE

Çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına geçen ay "Çocuklar Güvende" web sitesi ve mobil uygulamasının kullanıma açıldığını hatırlatan Göktaş, bu platform üzerinden ailelere güvenli içerik ve rehberlik hizmeti sunulduğunu, acil durumlarda ise tek tuşla yardım çağrısı yapılabildiğini belirtti.

Sosyal Medya Çalışma Grubu ve DUY ihbar platformu ile 7/24 takipte olduklarını aktaran Göktaş, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu platformla, çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuzla ise 7/24 takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın."