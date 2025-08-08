Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda konuştu: "Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"

AK Parti Yalova İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı’na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kavramının Türkiye’nin toplumsal direncinin temel taşı olduğunu vurguladı. “Hedefimiz, aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir ve güçlü aileler, güçlü Türkiye'nin de teminatıdır.” diyen Göktaş, hem geçmişte hem bugün hem de gelecekte aileye sahip çıkacaklarını belirtti.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca bir kalkınma projesi değil, aynı zamanda sosyal yapının da temellerini güçlendiren büyük bir dönüşüm olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan bu vizyon doğrultusunda, bilimden sanayiye, kültürden sosyal politikalara kadar her alanda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

“AİLELERE DESTEK, GÜÇLÜ TOPLUMUN ANAHTARI”

Bakan Göktaş, AK Parti’nin son 20 yılda hayata geçirdiği hizmetlere de değinerek, Türkiye genelinde her şehre yatırımlar kazandırıldığını, her haneye dokunulduğunu ifade etti. Özellikle kadınları eğitimden istihdama kadar birçok alanda desteklediklerini, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmesini öncelediklerini vurguladı. Engelli bireylerden yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal desteklerin arttığını söyleyen Göktaş, evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırıldığını, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Yalova özelinde yapılan hizmetlere de değinen Göktaş, Armutlu’ya 44 yataklı bir huzurevi kazandıracaklarını, Çınarcık’ta sosyal hizmet merkezi, Altınova’da ise gündüz hizmet ve engelsiz yaşam merkezlerinin projelerinin başlayacağını duyurdu.

“2025 AİLE YILI, 2026–2035 AİLE VE NÜFUS ON YILI”

Bakan Göktaş, konuşmasında 2025 yılının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda Türkiye genelinde aile yapısını korumaya yönelik projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Aileyi tehdit eden risklere karşı koruma sağlanacak, değerleri güçlendirecek politikalar üretilecek.

“Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 yılı 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etti; 2026–2035 dönemini. Bunu, teşkilatımızla, kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanan Göktaş, Türkiye’nin dört bir yanında huzur ve güven içinde yaşayan ailelerin olduğu bir toplum inşa etme hedefini vurguladı.

Aileyi yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda bir güç kaynağı olarak tanımlayan Bakan Göktaş, “Biz, ailelerimizle güçlüyüz, daha dirençliyiz. Ailelerimizden güç alarak yaşadığımız sınamalardan daha güçlü çıkıyoruz.” dedi.

“BU MİLLETE HİZMET, HAKKA HİZMETTİR”

Konuşmasında gönül belediyeciliği ve hizmet anlayışının sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet etme bilinciyle yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, “Millete hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu bilinçle çalışıyor, ülkemizin dört bir yanına eserler kazandırıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin her köşesine eserler kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, terörden arındırılmış, sosyal dayanışması güçlü bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

Yalova programı kapsamında Vali Hülya Kaya’yı ziyaret eden Bakan Göktaş, ardından MHP İl Başkanı İhsan Güldoğan tarafından ağırlandı. Ziyaretlerine AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de eşlik etti.