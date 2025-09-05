Bakan Göktaş’tan 2025 Aile Yılı vurgusu: “Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum’un Osmancık ilçesinde hizmete açılan Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, merkezin nesiller arası dayanışmayı güçlendiren, büyüklere vefa duygusunu ifade eden bir eser olduğunu söyledi.

“Bu kuruluş 86 kişilik kapasitesiyle yaşlılarımıza güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. Aynı zamanda bakım ve rehabilitasyon hizmetleriyle onların sağlıklarını koruyup yaşam kalitelerini yükseltmelerini sağlıyor. Ayrıca huzurevimiz, gündüzlü hizmetleriyle de yaşlılarımızın sosyal hayata katılımını güçlendirerek aktif bir yaşam sürmelerine imkan sağlayacaktır.” dedi.

“DEVLETİN ŞEFKAT ELİ HER DAİM YANINIZDA”

Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşların hayatın her döneminde yanında olduklarını vurguladı:

“Bu anlayışla devletin şefkat eli insanımızı her daim kuşatmakta, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet sunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda sosyal hizmet alanında hayata geçirilen her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır.”

Yaşlı bakımından çocuk korumaya kadar birçok alanda atılan adımların bu vizyonun bir yansıması olduğunu belirten Göktaş, sosyal hizmetlerin Türkiye’nin her köşesinde erişilebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulduğunu dile getirdi.

Göktaş, yaşlılara sunulan hizmetlerin yalnızca bakım ve destekle sınırlı olmadığını belirtti:

“Her daim önceliğimiz yaşlılarımızın aileleri ve yakın çevreleriyle birlikte yaş almalarını sağlamaktır. Böylece Ulusal Vefa Programıyla 81 ilimizde, yaşlılarımıza kendi evlerinde, gündelik ihtiyaç desteği hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Yaşlı Destek Programı ile yaşlılarımızın hizmetlerimize daha kolay erişmesini sağlıyoruz.”

Evde Bakım Yardımı kapsamında vatandaşların aileleriyle birlikte bakım alabilmesinin sağlandığını belirten Göktaş, aktif yaşam merkezleriyle hem yaşlılara hem de ailelerine danışmanlık ve psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu ifade etti.

ÇORUM’DA 236 YAŞLIYA HİZMET SUNULUYOR

Açıklamalarında Çorum’a özel verileri de paylaşan Bakan Göktaş, “Çorum'da 1840 kişiye VEFA hizmeti sunduklarını, 5 bin 518 kişinin de evde bakım hizmetinden faydalandığını” söyledi.

“Bugün, Türkiye'de 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Çorum’da ise 3 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 236 yaşlımıza sıcak bir yuva sunuyoruz. Bu huzurevimiz ile birlikte yatak kapasitemizi de artırmış olacağız.” dedi.

“BÜYÜKLERİMİZ GELECEĞİN ASLİ AKTÖRLERİ OLACAK”

Bakan Göktaş, yaşlıların sadece bakıma muhtaç bireyler değil, toplumun bilgelik kaynağı olduğuna vurgu yaparak, 2025 Aile Yılı hedeflerine dikkat çekti:

“Biz istiyoruz ki, onların her günü, bizlere kattıkları değer kadar kıymetli olsun. 2025 Aile Yılı’nda, yaşlı hizmetlerinde hedefimiz, büyüklerimizi, bilgeliğiyle topluma yön veren, üretken ve güçlü bir geleceğin asli aktörleri haline getirmektir. Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında da uzun vadeli politikalarla, büyüklerimiz için büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.”

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan ile AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı. Açılış, konuşmaların ardından edilen dua ile tamamlandı ve kurdele kesildi. Göktaş, açılış sonrası huzurevini gezerek yaşlılarla sohbet etti.