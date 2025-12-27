Bakan Göktaş'tan 81 ile talimat: ''Sokakta kalanları gördüğünüzde 112’yi arayın"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soğuk hava dalgasının etkisini artırması üzerine sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yaptı. Kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Bu kapsamda 81 il valiliğine genelge gönderdiklerini açıklayan Göktaş; valiliklerin, il müdürlüklerinin, sosyal hizmet ekiplerinin ve ilgili tüm birimlerin sahada aktif görev yaptığını kaydetti.

"SİZLERİN DUYARLILIĞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu belirten Bakan Göktaş, vatandaşlardan da destek istedi. Sokakta yaşayan kimsesizlere ulaşılması noktasında vatandaşların ihbarlarının önemine değinen Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz."