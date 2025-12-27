Bakan Göktaş'tan 81 ile talimat: ''Sokakta kalanları gördüğünüzde 112’yi arayın"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kış soğuklarının bastırmasıyla birlikte harekete geçti. 81 il valiliğine gönderilen genelgeyi duyuran Bakan Göktaş, vatandaşlara seslenerek hayat kurtaracak o çağrıyı yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Göktaş'tan 81 ile talimat: ''Sokakta kalanları gördüğünüzde 112’yi arayın"
Yayınlanma:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soğuk hava dalgasının etkisini artırması üzerine sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yaptı. Kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Bakan Göktaş, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Bu kapsamda 81 il valiliğine genelge gönderdiklerini açıklayan Göktaş; valiliklerin, il müdürlüklerinin, sosyal hizmet ekiplerinin ve ilgili tüm birimlerin sahada aktif görev yaptığını kaydetti.

"SİZLERİN DUYARLILIĞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu belirten Bakan Göktaş, vatandaşlardan da destek istedi. Sokakta yaşayan kimsesizlere ulaşılması noktasında vatandaşların ihbarlarının önemine değinen Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz."

Galatasaray’da veda rüzgarı: Devre arasında iki ayrılık gündemdeGalatasaray’da veda rüzgarı: Devre arasında iki ayrılık gündemdeSpor
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
14 ilde göçmen kaçakçılarına darbe
Konya'da zehir tacirlerine büyük darbe
İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı yeniden uzatıldı
İstanbul merkezli dev operasyonda karar çıktı
İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
Merdiven altı ürünlere dikkat
Büyükelçilik ve üst düzey görevlerde yeni atamalar
Çok Okunanlar
250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti 250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti
Altın piyasasında hafta sonu rakamları Altın piyasasında hafta sonu rakamları
Türkiye'ye kar geliyor! Türkiye'ye kar geliyor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Yatırımcı ters köşe oldu: Borsa üzdü, altın ve dövizde ibre yukarı döndü Yatırımcı ters köşe oldu: Borsa üzdü, altın ve dövizde ibre yukarı döndü