Bakan Göktaş'tan kreş ve çocuk bakım evi açıklaması: Türkiye genelinde seferberlik başladı

Arnavutköy'de inşası tamamlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Çocuk Bakım Evi için resmi tören düzenlendi. Düzenlenen açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve davetliler katılım sağladı.

ÇALIŞAN ANNE BABALARI RAHATLATACAK TAM GÜN EĞİTİM YUVASI

Personelin iş ve yaşam dengesini kurmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen tesis, Milli Eğitim müfredatına tam uyumlu bir altyapıyla faaliyete geçti. Açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Darülaceze Yeni Sosyal Yaşam Şehrimizin Çocuk Bakım Evimizin açılışını gerçekleştirdik. Bu çocuk yuvamız 35 çocuğumuza hizmet verecek, hem burada çalışan personelimize yönelik iş yaşam dengesinin oluşturmak adına çok kıymetli bir çalışma. Tamamen Milli Eğitim müfredatına uygun olarak hizmet verecek olan bu çocuk bakım evimizde çocuklarımız gün boyunca burada hizmet alıyor. Aynı zamanda aileleri de burada personellerimizden, çalışma arkadaşlarımızdan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Tüm bakanlıkları ve kamu kurumlarını kapsayacak yeni sürece dair detayları paylaşan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Aile ve Nüfus On Yılı doğrultusunda Türkiye genelinde kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk bakım evleri seferberliği başlatmıştık. Bütün bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız Türkiye genelinde bir seferberlik doğrultusunda bu tür kuruluşlarla ilgili çalışmalarını yürütmeye devam edecek. Biz iş yaşam dengesini oluşturmak hem çalışan personelimize yönelik bu tür destekleri çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Sürece belediyelerin de dahil olacağını belirten ve geçtiğimiz haftalarda atılan adımları hatırlatan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Nüfus On Yılı doğrultusunda Türkiye genelinde kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk bakım evleri seferberliği başlatmıştık. Buna da bu hafta bakanlığımızın merkez binasında da yine benzer bir kuruluşumuzu açtık. Geçtiğimiz hafta başka kuruluşlar açtık. Bütün bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımız Türkiye genelinde bir seferberlik doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecek. Diğer yandan yine belediyelerimizle de benzer şekilde çalışmalarını sürdürecek. Biz iş yaşam dengesini oluşturmak, hem çalışan personelimize yönelik bu tür destekleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Bu kuruluş özellikle çok kıymetli. Çünkü Darülacezemizin mirası kuşaklar arası dayanışmayı da güçlendiren bir model. Sultan Abdülhamid'in kurduğu tarihi merkezin yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Şişli'deki tarihi yerleşkenin bir benzerini burada oluşturmuştuk. Belediye Başkanımızın da yoğun gayretleriyle idare meclisimizle beraber burayı geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DAN ÖDÜLLÜ DEV PROJEDE YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR BULUŞUYOR

Arnavutköy'deki merkezin fiziki ve sosyal donatıları hakkında da bilgi veren Göktaş, projenin Avrupa'da ödüllü bir mimariye sahip olduğunu belirtti. Şişli'deki 130 yıllık tarihi yerleşkenin devamı niteliğindeki tesis; ibadethanesi, Sosyal Yaşam Şehri, Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Sağlık Yüksek Meslek Okulu donatılarıyla tam kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Merkezdeki kuşaklar arası bağın güçlenmesine vurgu yapan Bakan Göktaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Aynı zamanda Avrupa'da ödüllü bir mimariye de sahip. Bir yandan 900'e kadar yaşlımız burada hizmet alacakken diğer yandan da çocuklarımızın da ev güvencesinde bir yuvada hizmet alması bizler için çok kıymetli. Bir diğer yandan ibadethanesi ile Sosyal Yaşam Şehri ile yine Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile Sağlık Yüksek Meslek Okulu ile beraber burası aslında tamamen bir yeni yaşam şehri doğrultusunda hizmet vermeye devam edecek. Biz bu tür çalışmaları, özellikle kuşaklar arası bağları güçlendiren bu yapıları çok kıymetli buluyoruz. Yaşlılarımız, çocuklarımızın sesleriyle daha huzurlu, mutlu bir şekilde burada yaşamlarını sürdürmeye devam edecek. Ve bu tür çalışmaları, bu tür oluşumları biz Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Diğer yandan eski yerleşkemizde de bir çocuk yuvamız var. Orası da 130 yıllık bir kurum. Benzer şekilde bu çalışmaları burada da yürütmek bizler için oldukça mutluluk verici. Aile ve Nüfus On Yılında benzer çalışmaları sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalarımızı Türkiye genelinde aile ve nüfusu destekleyecek şekilde, sürdürmeye ve vatandaş olarak da çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz"