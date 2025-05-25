Bakan Göktaş’tan uluslararası aile zirvesinde tarihi imza

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu’nda, küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hazırlanan Bakanlar Bildirisi’ne Türkiye adına ilk imzayı attı.

Açıklamada, bildirinin, aile kurumunun sosyal yapılar üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çektiği ve ortak politikaların geliştirilmesini hedeflediği belirtildi.

YOĞUN AİLE DİPLOMASİSİ: 11 ÜLKE İLE TEMAS

Forum süresince Göktaş, Filistin, Suriye, Macaristan, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya gibi birçok ülkenin aileden sorumlu bakanlarıyla bir araya gelerek karşılıklı işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Görüşmelerde özellikle kadınların güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin erişilebilirliği ve çocukların korunması konularına odaklanıldı.

GAZZE GÖRÜŞÜLDÜ, MUTABAKATLAR İMZALANDI

Filistinli mevkidaşı Dr. Samah Abuoun Hamad ile yapılan görüşmede Gazze’deki insani kriz gündeme alınırken, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile Suriye’nin sosyal kalkınma süreci konuşuldu. Görüşmelerde aile odaklı sosyal hizmetlerin artırılması konusu öne çıktı.

Göktaş ayrıca, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Prof. Dr. Balazs Hanko ile aile ve nüfus politikalarına ilişkin işbirliği mutabakatı, Karadağ Sosyal Refah Bakanı Damir Gutic ile ise sosyal hizmetler alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Malezya, Nijerya ve Sırbistan ile yapılan temaslarda kadınların ekonomik ve sosyal yaşama entegrasyonu, çocuklara yönelik koruyucu programlar ve yaşlılara yönelik destek mekanizmaları üzerine kapsamlı fikir alışverişi yapıldı.

Ürdün ve Kırgızistan ile yapılan görüşmelerde ise Türkiye’nin sosyal koruma sistemlerine dair tecrübe paylaşımı ve aile politikalarının geliştirilmesine yönelik stratejik işbirlikleri değerlendirildi.