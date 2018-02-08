Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bir karış toprağı da vermeyiz, kimse bu hadsizliğe girmesin, düşmesin" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te, kente 'Gazilik' unvanının verilişinin 97'nci yıldönümü nedeniyle yapılan kutlama törenlerine katıldı. Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Gül, ardından kutlama töreninin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçti. Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldığı törende Atatürk anıtına çelenk bırakan Gül, ardından Türk bayrağına 'İstiklal Madalyası'nı taktı. Burada konuşan Adalet Bakanı Gül, vatan toprağının bağımsızlığını, şehit ve gazilere borçlu olduğumuzu söyledi. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtarılışında önemli katkıları olan Şahinbey, Şehitkamil'i anan Bakan Gül, şöyle konuştu:



"Topumuz, tüfeğimiz belki donanım açısından zayıftık, sayıca zayıftık ama iman dolu yürekle, bağımsızlık aşkıyla bu millet milli mücadelede destan yaşadı. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bu meydanda yine Gaziantep bağımsızlık için işgal girişiminde, darbe girişiminde bulunanlara karşı yine 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek bir kez daha bu ruhu ortaya koymuştur. Türkiye 15 Temmuz'da bir kez daha gazi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde 2'nci kez 'Gazi Meclis' olarak anılmıştır. Milletimiz bir kez daha gazi olmuştur. Ama şunu buradan ifade etmek lazım ki, biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz. Asla bu ülkeyi kimseye, terör oyunlarına, senaryolara peşkeş çektirmeyiz. Türkiye üzerine senaryolar yazılan, oyunlar oynanan bir Türkiye değil, bunu tarihimiz göstermiştir. Bunu halen Mehmetçiğimiz bugün işte teröre karşı yapmış olduğu operasyonla göstermektedir. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok ama bu toprağı şehitlerimiz emanet etti. Bir karış toprağı da vermeyiz, kimse bu hadsizliğe girmesin, düşmesin. Bir karış toprağını da veremeyiz, vermeye niyetimiz yoktur. İster gazilik, ister şehitlik bunun karşısında ne olursa olsun. İşte bugün yine şehitlerimiz var. Eğer bu topraklar bağımsızca yaşadıysa, kıyamete kadar yaşayacaksa bu, şehitlerimizin, gazilerimizin sayesindedir. Bu vesileyle terörle mücadele ederken gerek Doğu'da, Güneydoğu'da gerek ülkemiz dışında Fırat Kalkanı'nda, DEAŞ'a teröristlere karşı mücadele ederken şimdi PYD/YPG/PKK'ya karşı teröre, DEAŞ'a karşı mücadele ederken şehit olan bütün Mehmetçiklerimizi, askerlerimizi de rahmetle anıyorum. Milli Mücadeleden bugüne bizlere bu toprakları aziz toprakları emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle anıyoruz."



Gül, törenin ardından 'Zeytin Dalı Harekatı'nda dün akşam teröristlerin saldırısıyla şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın cenaze törenine katılmak üzere Kilis'e gitti.



YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentini, terör örgütlerinden temizlemek için düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısıyla yaralanan askerleri Gaziantep'te tedaviye alındıkları hastanede ziyaret etti. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören Ekrem Kabakçı, Yasin Yalçın, Seyit Yüzgeç ve Mustafa Karaoğlu’na geçmiş olsun dileklerinde bulunan Abdülhamit Gül, "Üniversitemiz, hastanemiz, doktorlarımız emrinizde. İnşallah en kısa sürede sağlığınıza kavuşacak ve evlerinize, kışlalarınıza döneceksiniz. Askerimiz de inşallah terör unsurlarını temizleyerek huzurlu bir şekilde ülkemize geri dönecek" dedi.



Bakan Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür'den yaralı askerler hakkında bilgi aldı.



GÜL: 'ZEYTİN DALI HAREKÂTI', TÜRKİYE'NİN HUZURU İÇİN



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni'ne katıldı. Gül, burada yaptığı konuşmada 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın, Türkiye'nin huzuru için yapıldığını söyledi. Bakan Gül, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın ülkenin güvenliği için yapıldığını ifade ederek "Bugün yine Gaziantep'imizde bütün Türk milletinde 97 yıl önceki bu ruh yine bütün vatandaşlarımızda hamdolsun çok diri ve canlı bir şekilde vardır. Afrin operasyonuyla da yapılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın amacı da yine ülkemize yan gözle bakan milli birlik ve beraberliğimize vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğine tehdit oluşturan bütün unsurlara karşı ülkemizin huzuru için yapılan bir operasyondur" dedi.



Harekât öncesinde Kilis'e terörist gruplar tarafından 700 saldırı yapıldığını hatırlatan Abdülhamit Gül, şöyle devam etti:



"Terörü kökünden kurutmak için Mehmetçiğimiz çok büyük bir fedakârlık yaparak ve topraklarımızda halkımıza yönelen bütün tehditlerin bertaraf etmek için kararlılıkla mücadele etmektedir. Büyük Türk milleti geleceği daha da emin adımlarla bakıyorsa, bu toprakları emanet aldığımızı şehitlerin fedakârlığı gazilerimizin fedakârlığı ve vatan sevgisidir. Birileri 'Bu operasyonu bu harekâtı niye yaptınız?' Diyor. İşte yanı başımıza Gaziantep'e havaalanına bomba düşmedi mi? Bütün Kilisli hemşerilerimiz her an tehdit altındaydı. Karşı taraftan terör örgütleri tarafından yaklaşık 700 saldırı yapıldı. Teröristler Türkiye'yi tehdit edecekler ama biz de elimiz kolumuz bağlı mı duracaktık? Buna karşı bir operasyona başladık diye birileri bundan rahatsız oluyor. Dışarıdan rahatsız olursa anlarız, bu topraklarda gözü olan Türkiye düşmanlarını anlarız ama içerde bu operasyona karşı Mehmetçiğimizin moralini bozmaya, vatandaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yoktur."



'TEHDİTLERE KARŞI SESSİZ KALAMAZDIK'



'Zeytin Dalı Harekâtı'nın sivillere değil, terör örgütlerine yönelik olduğunun altını çizen Bakan Gül, "Buradaki temel mücadele Türkiye'yi, vatandaşlarımızı tehdit eden bütün terör unsurlarına ve teröristlere karşı yapılan bir mücadeledir. Asla başka bir ülkenin toprağının egemenlik haklarına yönelik saldırı değildir. Bu harekât, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uygun, bütün insanlığın tehdidi olan teröristler karşı başlatılan bir harekâttır. Asla oradaki Kürtlere, orada yaşayan halka yönelik bir operasyon değildir. Teröristlere karşı yapılan bir meşru müdafaa harekâtıdır. İnşallah Mehmetçiğimizle 'kızıl elma'ya gidiyorum. Bizi beklemesinler' diyen bu ruh, bu iman kazanacaktır. 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yine bu millet kazanacaktır. Ay- yıldızlı bayrağımız kazanacaktır, Türk milleti kazanacaktır. Bugün Türkiye terörle mücadele eden nadide ülkelerden biridir. Fırat Kalkanı ile DEAŞ ve şimdi de YPG, PYD ve DEAŞ'a karşı mücadele eden bir ülkedir. Bugün bin 369 tutuklu, hükümlü olarak Türk mahkemelerinde yargılanıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde içerde ve dışarıda yalnız bırakmak isteyenler ancak kendileri bu yalnızlığa mahkum olacaktır. Bizler Türkiye'nin bu haklı mücadelesini hep birlikte inşallah başarıyla sürdüreceğiz. Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da, Şanlıurfa'da vatandaşlarımıza yönelik bu tehditlere karşı asla sessiz kalamazdık" şeklinde konuştu.



Gül, konuşmasının ardından törene katılan şehit ailesi ve gazilere 24 madalya ile beraatlarını verdi.