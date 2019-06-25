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Bakan Gül'den milletvekillerine 'Yargı Reformu' mektubu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin milletvekillerine mektup gönderecek.

Bakan Gül'den milletvekillerine 'Yargı Reformu' mektubu

Alınan bilgiye göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletvekillerine göndereceği mektupta, Strateji Belgesi'nin, bir yandan Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin, diğer yandan adalet sisteminin ihtiyaçlarının ve toplumsal taleplerin dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Bakan Gül, mektupta şu ifadelere yer verdi:
"Takip eden süreçte, bir eylem planı hazırlanacak ve bünyesinde paydaşlarımızın da yer alacağı 'İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulacaktır. İnsan onurunu, hukukun üstünlüğünü, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve korunmasını merkeze alan, güven veren ve erişebilir adalet vizyonuyla hazırladığımız reformların hayata geçeceğine olan inançla Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bilgilerinize sunarım."

Mektupla, Yargı Reformu Strateji Belgesi de milletvekillerine iletilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #adalet bakanı #abdulhamit gül #Yargı Reformu Strateji Belgesi
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