Adalet Bakanı Gül, "Bugün itibarıyla tutuklu ve hükümlü sayısı FETÖ'den 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354'tür." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da Hakimevi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda, iki gün sürecek toplantıda çok verimli istişarelerin yapılacağına, sorunların çözümü noktasında önemli kararlar alınacağına inandığını söyledi.



2017'de savcılıklarda 4 milyon 212 bin yeni soruşturma açıldığını aktaran Gül, ceza hukuk mahkemelerinde ise geçen yıl dosya sayısının 6 milyon 264 bin olduğu bilgisini verdi.



Adalet Bakanı Gül, yargıya güveni ayakta tutmanın en önemli unsurlarından birisinin toplumda infial uyandıran suçlarla kararlı şekilde mücadele etmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Basit gibi görülen bir kabahat eylemiyle, kamu düzenini bozan eylemler arasında bir öncelik sıralaması yapmak bize düşmez. Toplumun can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren her eylem aynı titizliği gerektirmektedir. Toplumda güvenlik endişesi yaratan her fiil aynı derece öneme haizdir. Bu kapsamda hem uygulamamızı geliştirmek hem de varsa mevzuat alanındaki ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Başta hırsızlık olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçların daha yaptırıcı cezalarla karşılaşması için mevzuatımıza değişiklik yapmak hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele ve toplumda rahatsızlık uyandıran magandalar, suç örgütleri, mafyatik yapılanmalara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılması konusundaki çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz."



Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini ve terör örgütleriyle etkin bir mücadele sürdürdüğünü vurgulayan Gül, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünün altını çizdi.



"Teröristin iyisi kötüsü olmaz"

Türkiye'nin terörle etkin şekilde mücadele ettiğini belirten Abdulhamit Gül, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye, bazı ülkelerin yaptığı gibi, 'iyi terörist, kötü terörist' ayrımı yapmamaktadır. Teröristin iyisi kötüsü olmaz." değerlendirmesinde bulundu.