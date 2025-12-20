Bakan Güler duyurdu: Çok çocuklu ailelere askerlikte 'yer seçme' ayrıcalığı geliyor

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısında gündemin sıcak başlıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından içinde bulunduğumuz yılın "Aile Yılı" ilan edildiğine dikkat çeken Bakan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli bir süreç yürüttüklerini belirtti. Bakanlığın sorumluluk sahasındaki bu vizyona savunma kanadı olarak nasıl katkı sunabilecekleri üzerine çalıştıklarını vurgulayan Güler, İstanbul’daki son IDEF Fuarı'nda iki bakanlığın ortak stant açarak konuya verdikleri önemi gösterdiklerini hatırlattı.

Çok çocuklu aileleri kapsayan yeni düzenleme hazırlıklarına değinen Güler, şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var." Bakan Güler, konuya verdikleri hassasiyeti "Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık." sözleriyle pekiştirdi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye’deki gelişmeler ve terör örgütü PKK/YPG’nin paravan yapılanması SDG’nin durumu oldu. Suriye’de kurulan yeni hükümetin ve devlet başkanının ülkedeki farklı grupları kapsama çabalarını izlediklerini belirten Güler, Türkiye'nin tavrının net olduğunu aktardı. Özellikle SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu senaryoları üzerine konuşan Bakan Güler, örgütün toplu katılım hayallerine kapıları kapattı. Ankara’nın kırmızı çizgilerini hatırlatan Güler, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde SDG’nin entegrasyonuna yönelik tutumu görüyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır. SDG bir birlik halinde entegrasyondan bahsediyor ancak bu kabul edilemez. Mutlak surette Suriye ordusuna ferdi olarak entegre olmaları lazım. Bu konudan geri adım atmamız söz konusu değildir."

"GEREKENİ KİMSEYE SORMADAN YAPARIZ"

Washington hattındaki ilişkilere de değinen Bakan Güler, ABD ile yaşanan görüş ayrılıklarında azalma gözlemlendiğini belirtti. Müttefiklerin sahadaki gerçekleri daha net okumaya başladığını ifade eden Güler, "ABD’li dostlarımız artık gerçekleri daha iyi görüyor. Görüş ayrılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açıkça ifade ettik." dedi. Türkiye’nin terörle mücadeledeki bağımsız hareket kabiliyetine vurgu yapan Güler, 2016 yılından bu yana icra edilen sınır ötesi harekatları örnek göstererek olası operasyonlar için kararlılık mesajı verdi: "2016’da harekatlarımızı yaparken ABD de Rusya da oradaydı. Biz yapılması gerekeni kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni yine kimseye sormadan yaparız."

YER ALTINDA KİLOMETRELERCE TÜNEL İMHA EDİLDİ

Bakan Güler, terör örgütünün bölgedeki yapılanmasına vurulan darbeyi somut verilerle de ortaya koydu. Sahadaki tünel imha çalışmalarının bilançosunu paylaşan Güler, teröristlerin kazdığı yeraltı ağlarının yok edildiğini bildirdi. Tel Rıfat hattında 302 kilometre, Menbic bölgesinde ise 430 kilometre olmak üzere toplamda 732 kilometrelik tünelin kullanılamaz hale getirildiği açıklandı. Bu temizlik sayesinde bölge halkının topraklarına dönerek tarım faaliyetlerine başlayabildiğini belirten Güler, şunları kaydetti: "Tel Rıfat bölgesinde 302 kilometre, Menbic’te ise 430 kilometre olmak üzere toplam 732 kilometre uzunluğunda tüneli imha ettik. Bu sayede bölge halkının yerleşmesine ve tarım yapmasına imkan sağlıyoruz. Afrin’de teröristlerin karargaha çevirdiği cami, kilise ve okulları temizledik, halkın su sorununu çözdük. Rakka ve Deyrizor’daki tünel kazma faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz."

KOMŞU ORDUYA AZERBAYCAN VE LİBYA MODELİ EĞİTİM DESTEĞİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınırın diğer tarafındaki muhataplarıyla askeri alanda yeni bir sayfa açılabileceğinin sinyalini verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu köklü eğitim tecrübesini ve modernizasyon yeteneklerini Suriye ordusuyla paylaşmaya hazır olduklarını belirten Güler, bu konuda atılan somut adımlara dikkat çekti. Ankara’nın geçmişte dost ve müttefik ülkelere sağladığı desteğin bir benzerinin komşu ülke için de geçerli olabileceğini vurgulayan Bakan Güler, açıklamalarına şöyle devam etti; "Daha önce ben Suriye’yi ziyaret ettim. Geçtiğimiz haftalarda da Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız da Suriye’ye gitti. Gittiğimiz zaman onlar daha iyiye, daha güzele nasıl gidebilir bunu görüşüyoruz. Azerbaycan’a, Libya’ya ve Somali’ye eğitim desteğini nasıl sağladıysak aynısını onlara da sağlayabiliriz. Eğitimlerine Türkiye’de başladık ve devam ediyoruz. Suriye’nin terörle mücadelesine yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz."

SÜRECİN KONTROLÜ TAMAMEN DEVLETİN ELİNDE

Türkiye'nin kırk yıllık terörle mücadelesinde gelinen son aşamayı ve yürütülen "Terörsüz Türkiye" projesini değerlendiren Bakan Güler, bu dönemin tarihi bir fırsat niteliği taşıdığını ifade etti. Devletin süreci şansa bırakmadığını ve tamamen kendi belirlediği strateji doğrultusunda ilerlettiğini belirten Güler, şu ifadeleri kullandı: "40 yıldır terörle mücadele eden ülkemiz için Terörsüz Türkiye süreci bir fırsattır. Yapılmakta olan faaliyetleri de akılcı buluyoruz ve sürecin bizim istediğimiz gibi sonuçlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyor, göstermeye de devam edeceğiz."

Güvenlik güçlerinin sahadaki baskısı sonucunda örgütün geri adım atmak zorunda kaldığını dile getiren Güler, devletin hafızasının ve dikkatinin en üst seviyede olduğunu şu sözlerle vurguladı: "TSK olarak biz PKK’yı tam bitirdiğimiz anda terör örgütü de “Terörsüz Türkiye” sürecine uyacağını açıkladı. Yani biz başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Biz şimdi Terörsüz Türkiye hedefine başarıyla ulaşarak kardeşliğimizin sürekli olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın şundan emin olması gerekir; TSK, Bakanlığımız, devletimizin ilgili birimleri bu süreçte ne olup bittiğinin farkındadır. Geçmişte terörle mücadelede sarf ettiğimiz dikkati aynı hassasiyetle bugün de terörsüz Türkiye sürecinde sarf ediyoruz. Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde devam edecek."

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA TERÖRİSTLERİN HESABI TUTMADI

Bölgedeki kaosu fırsata çevirmek isteyen terör odaklarının planlarının nasıl bozulduğunu anlatan Bakan Güler, PKK'nın İran kolu PJAK'ın büyük bir hüsran yaşadığını dile getirdi. İsrail ve İran arasındaki gerilimde rejim değişikliği hayaline kapılan teröristlerin gerçek niyetlerinin ifşa olduğunu belirten Güler, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle İsrail-İran savaşı esnasında İran’daki PJAK’lı teröristler, bu savaşı İran’ın kaybedeceğini ve hatta İran’da yönetimin değişeceğini düşünüyorlardı. Bu minvalde açıklamalar yaptılar ve gerçek yüzleri bir günde ortaya çıktı. İsrail-İran arasındaki çatışma istedikleri şekilde sonuçlanmadı ve İran PJAK’a operasyon yaparak ağır zayiat verdirdi."

Ankara’nın Tahran'a sağladığı anlık istihbarat akışına da dikkat çeken Güler, sınır hattındaki terörist hareketliliğini şu sözlerle aktardı: "Terör örgütü PKK, silah bırakma açıklamasının ardından Irak’ın kuzeyinden birçok terörist ve silah-mühimmatı İran’a aktarmaya çalıştı. Biz bunları her gün İran’a bildirdik. Onlar da fırsat buldukça operasyonlar icra ediyorlar. İran da bu vesileyle terör örgütü PJAK’ın gerçek yüzünü daha iyi görmüş oldu."

DÜŞEN UÇAĞIN KARA KUTUSU TUSAŞ LABORATUVARLARINDA

Gürcistan ve Azerbaycan sınır hattında yaşanan elim uçak kazasıyla ilgili teknik detayları ve soruşturma sürecini de paylaşan Bakan Güler, C-130 tipi nakliye uçaklarının güvenlik siciline güvendiklerini belirtti. Envanterdeki uçakların tedbir amaçlı incelemeye alındığını duyuran Güler, süreci şöyle özetledi: "Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz C-130’ları 1964’te kullanmaya başladık. O günden bu yana böyle bir kaza yaşanmamıştı. C-130’lar bugün hala dünyada en emniyetli uçaklar olarak tam 70 ülke tarafından kullanılıyor. Bu kazadan sonra bütün C-130 uçaklarımızın tamamını kontrole aldık. Bu kontrolü tamamlamayı müteakip uçaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz."

Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğünü belirten Bakan Güler, şeffaflık sözü vererek sözlerini şöyle noktaladı: "Düşen uçağımızın kara kutusu halen TUSAŞ’ta incelenmeye devam ediyor. Kaza kırım heyetimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Daha tamamlanmadı. Uçağımızın düşüş sebebi hakkında sonuç ne çıkarsa çıksın şeffaflıkla açıklayacağız."