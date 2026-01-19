Bakan Güler mevkidaşını ağırladı: İki ülke arasında yeni dönem başlıyor!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Özbekistan Savunma Bakanı'nı Ankara'da ağırladı. Bakanlıkta düzenlenen resmi törenin ardından iki ülke arasında kritik bir alanda işbirliğini öngören protokole imza atıldı.

Bakan Güler mevkidaşını ağırladı: İki ülke arasında yeni dönem başlıyor!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile Ankara'da bir araya geldi.

Konuk Bakan Halmuhamedov için Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Tören kapsamında iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Korgeneral Halmuhamedov, Onur Kıtası'nı selamladı.

ASKERİ SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Resmi törenin tamamlanmasıyla birlikte Bakan Güler ve mevkidaşı Halmuhamedov ikili görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından imza törenine geçildi.

Görüşmeler neticesinde taraflar arasında "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliğine İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yaşar Güler Özbekistan
