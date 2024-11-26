Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama: "Disiplinden asla taviz verilmeyecek"

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama: "Disiplinden asla taviz verilmeyecek"
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakan Güler, kılıçla yemin eden teğmenlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Disiplin süreci işletilecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecek ve disiplinsizliğin hiçbir şekilde bahanesi olamaz," ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kararı disiplin kurulunun vereceğini vurgulayan Bakan Güler, açıklamasında, "Disiplin süreci işletilecek, disiplinden asla taviz verilmeyecek ve disiplinsizliğinin aması, fakatı, lakini olamaz" dedi. 

Bakan Güler'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Konunun anlaşılması için sürecin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Atatürk’ün onun bıraktığı manevi mirası göz ardı eden tutumdan ziyade vuku bulan disiplin suçunun incelenmesidir. Kılıç çatmak, andı okumak, Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil defaten emir ve ikazlara rağmen kasıtlı bir disiplinsizlik hareketidir.

Hakkında disiplin süreci yürütülen teğmenlerin hiçbirine neden kılıç çektiği anda ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediği sorulmadı. Amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. 

Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Disiplin kurulu kararı verecek. Disiplin  süreci işletilecek, disiplinden asla taviz verilmeyecek, disiplinsizliğin aması, fakatı, lakini olamaz.

TSK’nın yıpratılmasına zemin hazırlandı, ordumuzun yıpratılmaması için herkesin dikkatli olması dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

DEAŞ’ın eylem planı İstanbul’da bozuldu: İki şüpheli tutuklandıDEAŞ’ın eylem planı İstanbul’da bozuldu: İki şüpheli tutuklandıGündem
Araç satışında yeni dönem: 15 günlük sigorta süresi kalktıAraç satışında yeni dönem: 15 günlük sigorta süresi kalktıGündem
teğmen Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama
Bahçeli’den İmralı çağrısı
30 şehirde Gürz-27 operasyonları
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır"
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Çok Okunanlar
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması
Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon
Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak? Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır" "Zap'ta da kilit kapatılmıştır"