Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama: "Disiplinden asla taviz verilmeyecek"

Bakan Güler, kılıçla yemin eden teğmenlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Disiplin süreci işletilecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecek ve disiplinsizliğin hiçbir şekilde bahanesi olamaz," ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kararı disiplin kurulunun vereceğini vurgulayan Bakan Güler, açıklamasında, "Disiplin süreci işletilecek, disiplinden asla taviz verilmeyecek ve disiplinsizliğinin aması, fakatı, lakini olamaz" dedi.

Bakan Güler'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Konunun anlaşılması için sürecin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Atatürk’ün onun bıraktığı manevi mirası göz ardı eden tutumdan ziyade vuku bulan disiplin suçunun incelenmesidir. Kılıç çatmak, andı okumak, Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil defaten emir ve ikazlara rağmen kasıtlı bir disiplinsizlik hareketidir.

Hakkında disiplin süreci yürütülen teğmenlerin hiçbirine neden kılıç çektiği anda ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediği sorulmadı. Amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır.

Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Disiplin kurulu kararı verecek. Disiplin süreci işletilecek, disiplinden asla taviz verilmeyecek, disiplinsizliğin aması, fakatı, lakini olamaz.

TSK’nın yıpratılmasına zemin hazırlandı, ordumuzun yıpratılmaması için herkesin dikkatli olması dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır."