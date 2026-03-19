Bakan Güler'den savaş gündemine ilişkin açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’da yaptığı açıklamalarda saldırıların bölgeyi son derece kırılgan bir zemine taşıdığını belirtti. Türkiye’nin "istikrar adası" konumunu koruduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay ziyareti kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel çatışmaların ulaştığı tehlikeli boyuta dikkat çeken Güler, Türkiye'nin bu süreçteki stratejik duruşunu net bir dille özetledi.

"BÖLGESEL ZEMİN OLDUKÇA KIRILGAN"

Ortadoğu’nun hassas bir dönemden geçtiğini kaydeden Bakan Güler, ABD ve İsrail’in başlattığı saldırıların ardından İran ile yaşanan karşılıklı hamlelerin riskli bir ortam yarattığını ifade etti. Güler, "Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını, ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır" diyerek Ankara'nın çözüm odaklı yaklaşımını vurguladı.

CAYDIRICILIK VE MİLLİ SAVUNMA VURGUSU

Bölgedeki istikrarsızlığa karşı Türkiye’nin güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tuttuğunu belirten Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığına dikkat çekti. Yerli ve milli savunma sanayisinin önemine değinen Bakan, "Türkiye, bugün istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürürken, sahada caydırıcılığı hissedilen ve bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülke konumundadır" ifadelerini kullandı.

HATAY’DA İHYA SÜRECİ VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ

Konuşmasında deprem sonrası Hatay’ın yeniden inşa sürecine de geniş yer ayıran Güler, 2025 sonu itibarıyla kentte 153 binden fazla konut ve iş yerinin teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. "Terörsüz Türkiye" sürecini tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Bakan Güler, kaynakların terörle mücadeleye değil, yatırıma ve refaha yönelmesinin milli bir öncelik olduğunu hatırlattı.

